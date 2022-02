Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, sono stati i protagonisti della famosa serie televisiva “Elisa di Rivombrosa”; sul set, tra i due sboccia l’amore. A distanza di anni, la Puccini decide di fare delle importanti rivelazioni

L’attrice italiana Vittoria Puccini, ha raggiunto una grandissima notorietà grazie alla serie tv “Elisa Di Rivombrosa”, trasmessa dal 17 dicembre 2003 al 1 dicembre 2005 in prima serata su Canale 5. Sul set di questa soap, la giovanissima attrice Puccini, trova l’amore, il bellissimo Alessandro Preziosi, con il quale comincia una relazione sentimentale anche fuori dalle telecamere.

La storia d’amore tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi è durata per ben 6 anni. Nel 2007, Vittoria ed Alessandro danno alla luce la loro primogenita Elena Preziosi. La coppia tanto acclamata, non ha mai negato di aver trascorso dei momenti pieni di passione e amore. Tuttavia, nel 2010 avviene la rottura e, a distanza di molti anni, Vittoria Puccini decide di raccontare tutta la verità sulla fine della loro relazione. Il motivo? Scopriamolo insieme…

Vittoria Puccini non si nasconde più, i motivi della sua rottura con Alessandro Preziosi

Dopo molti anni, l’artista toscana decide di rilasciare delle importanti dichiarazioni per il magazine “F“, spiegando quali sono stati i reali motivi che l’hanno portata ad interrompere completamente la sua relazione sentimentale con l’attore Preziosi: “Perché è finita? È una questione di alchimia, di ingranaggio. Io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa”, cosi ha esordito l’attrice, spiegando poi una tematica mai affrontata prima: la paura di poter far soffrire la propria figlia.

“Avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cura le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori, per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”. Attualmente, Vittoria spiega che con Alessandro è rimasta in buoni rapporti nonostante non stiano più insieme.

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, crescono insieme la loro meravigliosa figlia Elena, i due nutrono ancora un grande rispetto reciproco, nonostante tutto.