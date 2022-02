“Sento freddo solo a guardarti” Chiara Ferragni, un azzardo ben riuscito: non si era mai spinta tanto oltre – FOTO

Chiara Ferragni, la regina delle influencer si trova in America a portare del made in Italy anche all’estero. Lo stile che propone è un azzardo ben riuscito.

Chiara Ferragni, la splendida influencer italiana e di fama mondiale nel suo ultimo post propone qualcosa di eccezionale. Ci racconta la sua esperienza americana tra sfilate di moda e momenti assolutamente glamour. Sicuramente non è passata inosservata con i suoi numerosi stili ed i fans la amano anche per questo.

La Ferragni porta sempre un po’ d’Italia nel mondo anche se sovente gli stilisti che le propongono di indossare i rispettivi capi non sono nazionali ma il suo portamento ed il coraggio talvolta di osare con dei look – come quello che vedremo sotto – assolutamente alla portata di pochi, la rendono sicuramente tra i personaggi più influenti del nuovo millennio.

Chiara Ferragni azzarda ed il web la acclama ma non manca la critica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ti sento forte” Ana Mena mozzafiato si sdraia nel corpetto, la sorpresa notturna è ipnotica – FOTO

La Ferragni si trova a New York e in quest’ultimo post ha un po’ ripercorso queste tappe lavorative. Quello che balza subito agli occhi è lo stile molto audace che propone. In realtà si rimane veramente colpiti da questa lingua di tessuto che le copre solamente la zona del lato A mostrando tutto il busto. Uno stile molto striminzito che propone ed il web la acclama per questo, non avremmo mai pensato che si sarebbe spinta così tanto oltre.

Abbinati i guanti lunghi ed il giubbotto, cosa dire? Eccentrica e stilosa. Ovviamente però non possono mancare le critiche e anche stavolta qualcuno sottolinea come debba vergognarsi da fare da modella per queste importanti maison di moda in quanto madre.

Ci pensa la stessa imprenditrice a risponderle sempre con il garbo che la contraddistingue. E’ davvero triste leggere ancora nel 2022 queste frasi che lasciano il tempo che trovano. Più interessante sicuramente il tema dell’inclusività proposto dalla stessa Ferragni nella sua ultima campagna per l’omonimo brand.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ballando con le Stelle” dopo tanti anni deve salutare: “Ora basta, lascio”

Milano infatti propone numerosi cartelloni pubblicitari in cui si abbracciano tutte le forme di amore, un tema interessante e che rendono ancora una volta Chiara Ferragni al passo dei tempi, interessata ai problemi attuali.