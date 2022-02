Elenoire Casalegno ha mandato in visibilio il suo pubblico condividendo uno scatto in cui è comodamente seduta su uno sgabello.

Elenoire Casalengo è un volto conosciutissimo della nostra televisione. La nativa di Savona, nella sua carriera, ha guidato programmi come ‘Jammin’, ‘Pressing’, ‘Scherzi a parte’ e ‘Festivalbar’. Nel 2016, la conduttrice ha preso parte al ‘Grande Fratello Vip’ uscendo dalla casa più spiata d’Italia in semifinale. La classe 1976 ha conquistato le prime pagine dei quotidiani per la sua storia d’amore con il critico d’arte Vittorio Sgarbi: tra i due c’era una grandissima differenza d’età. Stando alle dichiarazioni del nativo di Ferrara, la rottura è arrivata a causa della passione per i tatuaggi dell’allora giovanissima Elenoire.

La Casalegno, comunque, è una vera e propria star sui social network: ogni fotografia che piazza sui servizi di rete sociale, il pubblico resta a bocca aperta. La sua bellezza non la si scopre di certo oggi, così come il suo fascino irresistibile e la sua sensualità. Lo scatto di questa sera ha mandato in visibilio il suo bacino d’utenza: l’ex modella accavalla le gambe e fa sognare.

Elenoire Casalegno sgabello e gambe accavallate: followers stregati

Elenoire senza freni su Instagram: la bellissima conduttrice ha pubblicato un nuovo scatto da arresto cardiocircolatorio in cui è comodamente seduta su quello che sembra un vero e proprio sgabello. La nativa di Savona ha la brillante idea di accavallare le gambe, regalano una visione non adatta ai minori d’età. Il suo fisico è come al solito spettacolare.

Per poco non si intravede il suo lato più nascosto, ma in ogni modo l’attenzione dei fans si sposta poi sul suo meraviglioso sorriso. La Casalegno ha tra le mani una cosa alquanto particolare. “Questa sera Monopoly…si, ma quello di Star Wars!“, ha spiegato a tutti attraverso la didascalia.