Rosalinda e Andrea, dopo un anno cambia tutto per la nota coppia: la foto della Cannavò ha lasciato a bocca aperta il pubblico

Proprio oggi, martedì 15 febbraio 2022, Rosalinda e Andrea hanno festeggiato il loro primo anno di fidanzamento. La coppia, che si è innamorata all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”, aveva inizialmente tentato di lottare contro quei sentimenti che, giorno dopo giorno, si facevano sempre più forti. La Cannavò, all’epoca fidanzatissima, arrivò addirittura a lasciare il fidanzato storico per amore di Zenga.

A distanza di un anno, la decisione della modella si è rivelata più che azzeccata. L’attrice e il fidanzato, che sembrano al settimo cielo, hanno recentemente annunciato una novità davvero clamorosa. L’ultimo post della Cannavò è emblematico ed ha reso immensamente felici i followers.

Rosalinda e Andrea, dopo un anno cambia tutto per la coppia: “Non potevamo immaginarlo”

“E chi se lo sarebbe aspettato che a distanza di un anno da quel primo bacio […] ci saremmo ritrovati qui“: queste le parole che accompagnano l’ultima compilation postata da Rosalinda Cannavò. La cantante, per festeggiare il primo importante traguardo di coppia con Zenga, ha deciso di pubblicare una coppia di scatti che hanno fatto scogliere il pubblico.

Si tratta di due foto dolcissime che Rosalinda e Andrea hanno realizzato sul letto, in compagnia del cucciolo che hanno adottato da poco: il piccolo Chinu. Sorridenti ed innamorati, i due ex gieffini appaiono uniti ed affiatati come il primo giorno.

Nel corso di questo anno, sono cambiate moltissime cose nella quotidianità della coppia. Zenga e la Cannavò hanno infatti preso la decisione di andare a vivere insieme a Milano, dando inizio, di fatto, ad una nuova ed importantissima fase del loro percorso di vita. Ormai, nulla sembra più in grado di dividere i due ex gieffini.

“È solo l’inizio, vedrete!“, “Un anno di emozioni“, “Buon primo anniversario“: queste le parole dei fan, che di fronte alla dolcezza del post non hanno mancato di dire la loro. Per la coppia, come al solito, i likes e i complimenti si sprecano.