Wanda Nara irresistibile su Instagram: la showgirl ha condiviso un’immagine in cui indossa una giacca che si apre completamente.

Wanda Nara ha appena trascorso un San Valentino di lusso: tra regali costosissimi e coccole, sembra essere lontana la crisi matrimoniale con Mauro Icardi. Tralasciando la sua vita privata, l’argentina riesce sempre a colpire il cuore dei suoi fans e ammiratori condividendo fotografie stratosferiche sul suo seguitissimo profilo di Instagram.

Anche nella giornata di oggi, la nativa di Buenos Aires ha lasciato il segno sui social network pubblicando una serie di fotografie spettacolari in serata. Stando a quanto si legge in descrizione, la 35enne si trovava al Parco dei Principi: c’era in programma infatti il match d’andata degli ottavi di Champions League tra il Paris Saint Germain e il Real Madrid. Per la cronaca, Icardi non è proprio sceso in campo e ha guardato tutta la partita dalla panchina. Il bomber ex Inter potrebbe cambiare squadra nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Wanda Nara, spettacolo sublime: la giacca si apre completamente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Wanda ha deciso di presentarsi allo Stadio Parco dei Principi con un outfit decisamente intrigante. Per la 35enne, pantaloni strettissimi, micro top e giacca casual. Come se non bastasse, la moglie di Mauro Icardi ha anche un vistoso cappellino. Negli scatti condivisi sul web, l’argentina decide di aprire completamente la sua giacca offrendo ancora una volta una visuale pazzesca del suo fisico.

Il ventre, stando a quanto si vede nelle immagini, è completamente scoperto. I suoi occhi, dotati di sfumature meravigliose, stregano il web mentre le sue labbra sono semplicemente irresistibili. Boom di likes e di commenti per il post: in breve tempo sono arrivati 52mila cuoricini e 370 messaggi da parte dei seguaci.