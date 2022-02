Il concorrente non si sente bene: l’annuncio arriva fra le lacrime dei compagni

“MasterChef”, il concorrente Federico Chimirri ha affrontato dei momenti particolarmente duri durante la scorsa puntata: i dettagli di quello che è accaduto al pressure test

Una puntata tutt’altro che semplice, quella andata in onda su Sky lo scorso giovedì 10 febbraio. Federico Chimirri, tra i concorrenti più noti di questa edizione – per via del suo passato come corteggiatore di “Uomini e Donne” -, ha dovuto affrontare una serie di prove che hanno influito negativamente sul suo umore.

Nel corso della prova di pasticceria, l’aspirante chef si è guadagnato uno svantaggio che lo ha messo di fronte ad una realtà particolarmente dura da gestire. Il concorrente, infatti, avrebbe dovuto saltare il primo livello del pressure test, e gareggiare solamente negli ultimi due.

Una possibilità in meno di salvarsi, dunque, per Federico, che si è lasciato clamorosamente abbattere dagli eventi. Ad un certo punto, le lacrime di Chimirri hanno preso il sopravvento proprio nel momento clou della puntata: i giudici non hanno potuto fare finta di niente.

Federico Chimirri non si sente bene: l’annuncio arriva fra le lacrime dei compagni

Giunto all’ultimo livello del pressure test, Federico Chimirri aveva ormai perso tutta la concentrazione necessaria. Il concorrente, a causa di una penalità guadagnata durante il precedente invention test, era dovuto subentrare al secondo livello della prova, perdendo di fatto la possibilità di salvarsi al primo colpo.

Non avendo superato il secondo livello, ed essendo risultato tra i peggiori dell’ultimo, Chimirri non è più riuscito a trattenere la propria frustrazione. Quando i giudici hanno annunciato l’eliminazione di Mime, che si contendeva l’unico posto disponibile nella masterclass assieme a Federico, quest’ultimo è scoppiato a piangere ininterrottamente. I suoi compagni, affranti per l’abbandono della partecipante, lo hanno seguito a ruota.

I giudici, che non lo avevano mai visto così, gli hanno immediatamente domandato che cosa avesse. “Piangi per l’eliminazione di Mime o perché non hai superato la prova?“, ha chiesto Antonino Cannavacciuolo, incredulo di fronte all’atteggiamento di Chimirri. “Per tutto chef!“, ha replicato il concorrente fra le lacrime, condivise dai suoi compagni d’avventura.

Superato questo momento di sconforto, Federico è salito in balconata per riprendere possesso dell’ultimo posto rimasto vacante nella masterclass. Una scena a cui i giudici non erano chiaramente preparati, considerato il carattere temerario e battagliero del concorrente.