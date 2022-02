Cristina Buccino, “Unica e irraggiungibile”: le curve saltano fuori dalla giacca – FOTO

Cristina Buccino sfodera tutta la sua sensualità in una nuova serie di scatti che in pochi minuti fanno furore sul web: forme esplosive

Se pensiamo a Cristina Buccino, non possiamo di certo non annoverarla tra le migliori bellezze italiane. La modella calabrese è una autentica celebrità del web, con un fascino che non è mai passato inosservato e che spopola su Instagram e non solo.

Cristina può vantare oltre alla sua attività di modella una lunga carriera in tv, come valletta in svariati programmi. Ha tentato anche di diventare una delle veline di Striscia la Notizia, ma nel 2008 dovette cedere il passo in finale a Federica Nargi. L’abbiamo poi ammirata ancora in altre esperienze, come a L’Eredità, L’Isola dei Famosi e Pechino Express.

Da alcuni anni, ha deciso però di lasciar perdere il piccolo schermo per concentrarsi sull’attività di modella e influencer. Una scelta che, numeri alla mano, si è rivelata senza dubbio vincente. Cristina su Instagram può vantare oltre 2 milioni e 700mila followers, una cifra considerevole che la posiziona al top tra le bellezze italiane.

Cristina Buccino, l’abito si apre e non contiene niente: una bomba seducente con pochi eguali, la modella stende tutti

Giorno dopo giorno, Cristina conferma poi tutta la sua innata eleganza e sensualità con scatti da urlo. Come in occasione dei tre scatti di questo pomeriggio, semplicemente sensazionali.

A Cristina basta poco per colpire dritti al cuore i suoi fan. Seduta su una scalinata, in jeans e con una giacca che si apre sapientemente sulla vertiginosa scollatura, contenuta a fatica dall’intimo sportivo. Una vera esplosione provocante che non può che lasciare il segno e ottenere, come al solito, un tributo fenomenale in termini di like e commenti.

Se nel corso degli anni, lei e le sue sorelle Maria Teresa e Donatella, altrettanto affascinanti, sono state definite ‘Le Kardashian italiane‘, un motivo ci sarà.