“Fermi tutti!”, attimi di terrore per Barbara D’Urso: volano parolacce in studio

Attimi di terrore nello studio di Barbara D’Urso: la conduttrice è costretta ad interrompere la diretta del programma!

Il ritorno di Alex Belli nella casa del “Grande Fratello Vip” non ha mancato di far discutere. Quest’oggi, Barbara D’Urso ha dedicato la seconda parte di “Pomeriggio 5” solo ed esclusivamente alle dinamiche tra l’attore, Delia Duran e Soleil Stasi. Belli, entrato a gamba tesa nella casa che ha ospitato i suoi teatrini, ha cercato fin da subito di guadagnare le attenzioni della moglie.

Nello studio del talk show, gli opinionisti non hanno mancato di schierarsi contro tutta questa situazione. Proprio nel bel mezzo del confronto tra gli ospiti, tuttavia, Barbara D’Urso ha dovuto interrompere il siparietto per mostrare delle immagini a dir poco clamorose.

“Fermi tutti! Guardate cosa sta succedendo in casa“, ha annunciato la conduttrice, trasmettendo in diretta quello che stava accadendo proprio nello stesso istante al “GF Vip”. La scena a cui gli opinionisti hanno assistito va oltre ogni immaginazione…

“Fermi tutti!”, attimi di terrore per Barbara D’Urso: volano parolacce al “GF Vip”

Proprio mentre i suoi opinionisti stavano discutendo in merito all’ingresso di Alex Belli al “GF Vip”, Barbara D’Urso ha interrotto il confronto in studio per dare la linea alla diretta del reality. A detta della conduttrice, infatti, stava avvenendo qualcosa di davvero clamoroso proprio in quegli istanti: “c’è Alex che sta cercando di baciare Delia!“.

Le immagini trasmesse nello studio di “Pomeriggio 5” erano a dir poco sconcertanti. L’attore, che stava stringendo a sé la moglie, tentava di avvicinarla e baciarla con insistenza. Come gli ospiti non hanno mancato di sottolineare, la Duran non stava opponendo particolarmente resistenza alle avances del marito. Ma, come spesso accade durante la diretta, le immagini tratte dal “GF Vip” hanno mostrato anche qualcosa di sconveniente al pubblico.

In particolare, proprio mentre Alex e Delia stavano parlando e flirtando, una voce fuori campo ha pronunciato una frase a dir poco inopportuna. “Non me ne frega un caxxo“: questa l’esternazione che si è sentita nello studio di “Pomeriggio 5”. Barbara D’Urso, sconvolta ed imbarazzata, ha deciso di interrompere immediatamente la messa in onda della diretta del reality.

“Non voglio sapere chi ha pronunciato questa frase, che faremo finta di non aver sentito“: queste le parole della conduttrice, a metà tra il divertito ed il mortificato. Al termine del siparietto, la discussione tra gli opinionisti è ripartita in tutto il suo vigore. Alessandra Mussolini, in particolare, non è stata affatto lusinghiera nei confronti di Belli: “mi disgusta come uomo, pratica il poliamore ma finge di sostenere la famiglia tradizionale“.

Nessuno, tra gli ospiti della D’Urso, si è mostrato dalla parte dell’attore. Le dinamiche create da Alex Belli e Delia Duran, ormai, non avrebbero più alcuna presa sul pubblico.