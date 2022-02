Amici 21, San Valentino drammatico in casetta: preoccupazione sui social

San Valentino è arrivato anche nella casetta di Amici di Maria De Filippi: per molti, però, è stata una giornata piuttosto drammatica

Momento molto preoccupante nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Al momento, l’allievo che sta iniziando a fare molta fatica all’interno della scuola, è LDA. Il fatto di essere figlio d’arte sta cominciando a mettergli davvero ansia, perché non riesce a dare il meglio e ha paura di non meritare il suo posto nella scuola. Negli ultimi giorni, il ragazzo ha avuto un crollo per questo motivo.

Luca non è l’unico che sta passando dei giorni difficili all’interno della scuola. Anche Christian, categoria ballo, la scorsa settimana ha dovuto salutare Mattia che è stato mandato via a causa di un infortunio. I due erano molto legati e, dopo la registrazione, in sala relax sullo sfondo c’era Aisha che provava a confortare il ragazzo che, a quanto pare, sta ancora molto male e sente molto la mancanza del suo amico.

Amici di Maria De Filippi, un San Valentino particolare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Mentre Luca e Christian si ritrovano a combattere contro i loro dolori, in casa è arrivato San Valentino e i ragazzi hanno festeggiato a modo loro. Le coppie nate all’interno della scuola hanno fatto una cena romantica nelle varie stanze della casa, mentre invece Alex, Calma e Crytical che hanno le loro fidanzate fuori dal programma, hanno ricevuto un videomessaggio di augurio e un regalo. Per loro è stato un momento agrodolce: da una parte la felicità di poter rivedere un po’ le loro fidanzate, dall’altra il dolore di non poter vivere con loro la giornata più romantica dell’anno. Alex, tra l’altro, ha trascorso San Valentino da solo perché Cosmary è stata eliminata dal programma proprio la scorsa settimana, in seguito ad una sfida.

In ogni caso, il serale è sempre più vicino: dopo i festeggiamenti, i ragazzi si sono rimessi a lavoro e ognuno di loro ce la sta mettendo tutta per arrivare fino in fondo.