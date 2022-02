“Ecco il mio bimbo”. Dopo il “Matrimonio” fa vedere il suo pargolo, ma lo sposo è un altro – FOTO

La notizia della gravidanza annunciata in modo così inaspettato ha destato molto la curiosità dei fan, oggi però la coppia sembra al settimo cielo.

Li abbiamo seguiti nei lunghi mesi in cui hanno intrapreso la loro relazione clandestina, tra messaggi in codice e visite furtive in cui non volevano confermare di stare insieme. Tra tira e molla, litigate, valige fatte e disfatte però alla fine Francesca Musci e Andrea Ghiselli ce l’hanno fatta e ora stanno per diventare genitori.

La notizia è arrivata fulminea quando nessuno se lo sarebbe aspettato però ha reso la coppia ancora più unita e felice. Francesca dopo la fine del matrimonio durato 4 anni con Stefano Protraggi ha passato mesi di profonda depressione ma la vicinanza con il Ghiselli è stata la medicina migliore per il suo umore e anche la cura alla solitudine che l’aveva assalita.

Grandi progetti fervono per il nuovo piccolo in arrivo, primo fra tutti la scelta del nome.

Francesca Musci indecisa sul nome: “Vorrei un maschio ma ho già il nome da femminuccia”

Dopo una settimana in cui i due sono scomparsi dalle scene per riposarsi un po’, il ritorno è stato scoppiettante visto che Francesca ha iniziato a riempire le scene con stories unicamente incentrate sul piccolo che porta in grembo e la scelta del nome.

Ha anche interpellato le follower che la seguono chiedendo loro se si sentono di fare un pronostico sul sesso del nascituro, se hanno cioè qualche premonizione. Lei non se ne capacita e nell’indecisione intanto si sta concentrando sui nomi.

“Che poi io preferisco il maschietto ma abbiamo già il nome della femmina. Per il nome maschile indecisione totale”, ha confessato mostrando la sua sensibilità nel vedersi madre per la prima volta accanto all’uomo che ama e che la ama a sua volta.