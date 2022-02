La Rappresentante di Lista finisce nella bufera per un gesto ambiguo sul palco del festival di Sanremo. Si giustificano e chiariscono: “Una scelta coreografica”

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, in arte La Rappresentante di Lista, sono reduci dal successo ottenuto al Festival di Sanremo 2020. Il loro brano dal titolo Ciao Ciao, è stato uno dei più apprezzati e cantati.

La Rappresentante di Lista è il fenomeno del momento. Una coppia artistica fuori dal comune. I due hanno conquistato tutti, oltre che con la loro canzone, con la loro originalità. I loro look sopra le righe inoltre, hanno fatto impazzire i più appassionati di moda. Ma durante la kermesse ai più attenti non è sfuggito un piccolo particolare durante le loro esibizioni. Molti non hanno apprezzato e il duo è finito nella bufera. Vediamo di cosa si tratta.

La Rappresentante di Lista, bufera per quel gesto inaspettato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Vorrei te come maestra” Veronica Peparini apre la camicetta scoprendo le forme: la FOTO da bollino rosso

Veronica e Dario sono stati ospiti dell’ultima puntata del programma di punta di La7, Propaganda Live. I due si sono raccontati, sia dal punto di vista personale che da quello professionale. Hanno parlato del loro percorso artistico, dei loro primi successi e di tutta la strada percorsa per arrivare fino ad esibirsi al Festival di Sanremo.

In apertura di puntata si sono lanciati in un’esibizione del loro brano sanremese Ciao Ciao, coinvolgendo tutti. Durante la serata però, sono stati toccati anche tasti dolenti, tra cui quel gesto fatto sul palco di Sanremo che non tutti hanno apprezzato. I più attenti avranno sicuramente notato che al concludersi dell’esibizione, i due salutavano con il pugno chiuso. Molti li hanno accusati, ingiustamente, di voler “portare” il comunismo sul palco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Ancora al “GF Vip” Miriana Trevisan ma il passato ritorna – il VIDEO inatteso fa il giro della web

Il duo si è così dovuto difendere da queste assurde critiche e ha spiegato che quel gesto del saluto a pugno chiuso nasceva semplicemente da un’esigenza coreografica.