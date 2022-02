“Che panorama” Anna Tatangelo piazza tutto in bella mostra: davanzale divino sotto la canotta – FOTO

Anna Tatangelo, la sua ultima fotogallery è davvero illegale e non manca di raccogliere gli apprezzamenti più sfrenati: un davanzale così non si era mai visto…

Mentre Gigi D’Alessio si gode le prime settimane di vita di suo figlio Francesco, avuto dalla compagna 30enne Denise Esposito, Anna Tatangelo sembra sommersa dagli impegni lavorativi. D’altronde, tramite la pagina di Instagram, i followers riescono ad avere accesso solamente a questa parte della vita della cantante. L’artista di Sora, infatti, è poco avvezza alla pubblicazione di scatti che la ritraggono assieme al nuovo fidanzato, Livio Cori.

Al contrario, le compilation inerenti al suo lavoro, o che la immortalano nei contesti più disparati, abbondano sui suoi profili social. Solamente pochi minuti fa, la Tatangelo ha deciso di mostrarsi in tutto il suo splendore, in una compilation destinata a racimolare il boom di likes: il suo davanzale è a dir poco esplosivo!

Anna Tatangelo piazza tutto in bella mostra: davanzale divino sotto la canotta – FOTO

È arrivata solamente pochi minuti fa l’ultima, esplosiva compilation di Anna Tatangelo. La cantante, tornata a sorridere grazie all’incontro con il rapper Livio Cori, si mostra sempre più bella e radiosa negli scatti condivisi tramite Instagram. La recente fotogallery, nello specifico, ritrae la Tatangelo all’interno di un albergo della Capitale, proprio dirimpetto all’Altare della Patria.

L’artista di Sora, appoggiata sensualmente alla finestra, si lascia immortalare in una serie di scatti frontali, che mettono a fuoco il suo esplosivo “lato A”. Anna, che ha indossato una canotta super aderente abbinata ad una giacca di pelle, non ha esitato a mettere in mostra il proprio décolleté.

Da vera e propria femme fatale, la Tatangelo ha usato tutto il fascino che le appartiene per far colpo sugli utenti. Le sue curve atomiche, valorizzate dell’outfit, hanno già raccolto decine di apprezzamenti.

“Che panorama“, “Che meraviglia che sei“, “Vacci piano con queste foto“: questi i commenti dei numerosissimi followers della cantante, che si sono palesati con estrema rapidità.