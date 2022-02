Ida Platano di nuovo presa dall’ex: “Ho bisogno di dirvi una cosa”. Maria De Filippi stenta a crederci

Ida Platano torna a parlare dell’ex fidanzato: le parole della dama hanno lasciato a bocca aperta persino Maria De Filippi

Per la dama più amata del parterre riaffiorano vecchi dissapori. Da qualche puntata, ormai, Ida Platano sta portando avanti una conoscenza più che promettente con il corteggiatore Alessandro. La bresciana, che fino a poche settimane fa sembrava aver perso le speranze, si è detta molto presa dal cavaliere, nonostante non si possa ancora parlare di sentimenti tra di loro.

Quest’oggi, proprio mentre la coppia si trovava al centro studio, Maria De Filippi ha interpellato Diego Tavani, ex della Platano. Quest’ultimo, chiamato in causa senza una particolare motivazione, è stato ampliamente rimproverato da Alessandro, a causa di un precedente intervento che il romano aveva fatto circa la nuova frequentazione della bresciana.

Ma chi è parsa particolarmente avvelenata nei confronti di Diego è stata proprio Ida. La dama, infatti, ha recriminato a Diego un episodio che sarebbe avvenuto poco tempo fa sui social. Nessuno l’aveva mai vista così furiosa.

Ida Platano di nuovo presa dall’ex: “Ho bisogno di dirvi una cosa”. La reazione di Maria

Maria De Filippi, curiosa di conoscere il pensiero di Diego in merito alla nuova frequentazione di Ida, non avrebbe mai immaginato quello che, di lì a breve, si sarebbe verificato in studio. La Platano, che non ha gradito l’intromissione dell’ex, ha approfittato del suo intervento per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. A quanto sembra, le cose tra di loro non sarebbero affatto risolte.

“Devo dirti una cosa che mi è rimasta nello stomaco, approfitto di questo momento“, ha esordito la bresciana, mostrandosi particolarmente contrariata nei confronti di Tavani. Ida ha infatti raccontato che, alcune settimane fa, Diego avrebbe messo un “like” ad un commento apparso sulla pagina Facebook del cavaliere. L’autrice del messaggio, come rivelato dalla dama, l’avrebbe denigrata ed apostrofata con appellativi non propriamente lusinghieri.

“Mi ha definita una donna di facili costumi, e tu hai messo like!“, è esplosa Ida, alquanto delusa dal comportamento dell’ex. Il cavaliere, di contro, ha tentato di giustificarsi al meglio delle proprie possibilità. “Io non uso molto i social. Non l’ho sicuramente fatto e se l’ho fatto non me ne sono accorto“: questa la replica di Diego, che ha aggiunto di aver sempre speso delle belle parole nei confronti dell’ex.

La dama, che sembrava avercela particolarmente con Tavani, gli ha anche rinfacciato di aver raccontato i loro trascorsi intimi davanti a tutto il pubblico. Diego, ferito dall’aggressività di Ida, ha chiesto il supporto della De Filippi. “Maria, hai visto cattiveria nelle mie esternazioni?” – ha domandato il cavaliere, ricevendo la pronta risposta di Maria – “Dal mio punto di vista no, però io non sono parte in causa. Fossi in Ida mi sarei sentita ferita“.

Quello con Tavani, di fatto, è un capitolo della vita della dama che non sembra essersi chiuso nel migliore dei modi. La Platano, che ha riservato parole al veleno all’ex, lo ha liquidato con un lapidario “non voglio parlare più di te“.