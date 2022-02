Gigi D’Alessio, di recente, è diventato papà per la quinta volta. La sua nuova compagna è Denise Esposito, una sua ex fan napoletana

Gigi D’Alessio è senza dubbio uno dei cantanti più amati del nostro panorama musicale italiano e anche internazionale. Lo scugnizzo partenopeo ha conquistato tutti nel corso degli anni con le sue canzoni e in modo particolare con la sua penna, che ha sempre partorito testi d’amore che hanno fatto sognare milioni di persone tutti i giorni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gigi ha fatto molto discutere negli anni per le sue relazioni. Infatti, molto tempo fa, Gigi si è lasciato con sua moglie Carmela per iniziare una storia d’amore con Anna Tatangelo. Contro ogni aspettativa, i due sono stati insieme per oltre dieci anni e hanno avuto anche un figlio insieme. Dopo la loro rottura, lui ha conosciuto Denise Esposito.

Gigi D’Alessio, il suo San Valentino con la giovane Denise

La ragazza, molto più giovane di Anna, ha fatto breccia subito nel cuore del cantante. Infatti, dopo poco l’inizio della loro frequentazione, hanno deciso di avere un bambino insieme. Il piccolo è venuto al mondo poche settimane fa.

Gigi, adesso, si sta godendo questo bellissimo periodo insieme alla sua nuova compagna e al piccolo appena arrivato. In occasione della festa di San Valentino, Gigi ha pubblicato uno scatto su Instagram di lui insieme alla sua Denise, mentre sono intenti a scambiarsi un bacio sul lungomare di Napoli.

Con Denise, Gigi sta vivendo una vera e propria rinascita: non è mai stato così felice come lo è in questo periodo e questo lo deve solo alla sua nuova compagna, che gli migliora la vita ogni giorno sempre di più.

Denise Esposito non fa parte del mondo dello spettacolo, pare che i due si siano conosciuti perché lei era una sua fan che gli scriveva spesso sui social. Così, è nato l’amore.