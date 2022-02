Lucia Javorcekova, sotto il vestito niente: fisico statuario, “Sei una pantera” – FOTO

Lucia Javorcekova non si smentisce e ancora una volta regala una serie di scatti provocanti al massimo, la modella slovacca incendia il web

Lucia Javorcekova è senza ombra di dubbio una delle modelle più affascinanti e conturbanti del mondo. La slovacca classe 1990 raccoglie grande successo grazie al suo fascino, che non stanca mai gli ammiratori e che è una vera e propria esplosione di sensualità.

Diventata nota in Italia nel 2015 grazie alla celebre ‘challenge’ de ‘Le Iene’ cui rispose mettendosi in mostra senza veli, Lucia vive da tempo in Messico. Una buona notizia per i suoi tanti ammiratori, dato che nella zona in cui vive può esibirsi in qualsiasi periodo dell’anno in abiti succinti, evidenziando le sue curve semplicemente favolose.

Influencer di successo, Lucia su Instagram ha oltre due milioni di followers, cui se ne aggiungono sempre di nuovi. Naturale, vista la sua fisicità prorompente e seducente alla quale davvero non si può resistere.

Lucia Javorcekova, senza veli sotto l’abito: le sue curve infinite in bella mostra, dettagli che accendono la passione

La nuova serie di scatti di Lucia, come sempre, sconvolge e accelera le palpitazioni. La splendida modella si esibisce all’interno di una foresta tropicale, con un abito lungo che però contiene a fatica le sue curve vertiginose, e totalmente senza veli al di sotto.

Il gioco di trasparenze e di vedo-non vedo accende la fantasia, non si sa da dove iniziare a guardare. La clamorosa scollatura fa capolino come sempre, le lunghe gambe affusolate e perfette si lasciano ammirare in tutto il loro splendore, e il dettaglio inguinale infiamma più che mai la community.

Il consueto diluvio di like e apprezzamenti vari non è una sorpresa, Lucia è ormai una icona assoluta di sensualità di fronte alla quale si può soltanto applaudire a scena aperta. Una forza della natura inarrestabile.