Monica Bertini, la scollatura generosa è un intenso piacere per gli occhi – FOTO dai mille sospiri

La bellissima Monica Bertini regala un altro scatto fotografico che proietta i followers verso il mondo onirico, la curva conquista il web.

Definita la più bella di Mediaset, Monica Bertini negli anni è riuscita a crearsi uno spazio tutto suo professionalmente. Distinguendosi tra le sue colleghe e sprigionando una forte energia positiva che trapela non solo durante il suo programma ma anche sui social dove ama raccontarsi ad un sempre più nutrito gruppo di followers.

I fans spesso ammettono di seguire il programma solo per la sua notevole preparazione che rende tutto particolarmente gradevole. Questo è solo uno dei tanti commenti che si leggono sui social ma con l’ultimo post gli utenti si sono come paralizzati davanti ad uno sguardo notevole ed uno scollo a V che rivela tanto per la gioia di chi la osserva.

Monica Bertini, una bellezza che ti lascia senza fiato

“Bellissima, non c’è niente da aggiungere” questo è uno dei commenti che appaiono sul profilo Instagram della Bertini. Un primo piano che ti conquista e che racchiude i seguenti elementi: bellezza sofisticata, eleganza e spruzzi di sensualità. Una blusa in raso di color bianco che ne sublima l’eleganza e dona momenti di piacere per gli occhi.

Le due foto che compongono il post sono due primi piani, uno frontale ed uno più rilassato col viso messo di tre quarti: in entrambi i casi il risultato è da dieci e lode. Ritratti bellissimi che provocano intensi sospiri. La scollatura a V sicuramente lascia quello spazio alla fantasia, alla seduzione a pensieri intrisi di passione. “La migliore espressione della bellezza” scrive un fan ammaliato dalla Bertini.

La conduttrice prova un profondo amore per il suo lavoro ed ogni outfit che indossa per le dirette, lo ripropone anche sui social ed il tutto sotto gli occhi dei fans che la amano, la sostengono e ne condividono ogni scelta. Sarebbe bello vedere la Bertini più partecipe sui post, magari rispondendo o semplicemente ringraziando con un like quanto proferito in suo onore.