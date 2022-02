Mondo della musica in lutto, scompare un grande artista e musicista

E’ venuto a mancare un’icona simbolica del mondo della musica. I colleghi musicisti si stringono attorno al dolore dei familiari.

Il mondo della musica piange uno degli artisti più incredibili della storia. La notizia è venuta alla luce poche ore fa e ha visto familiari e parenti tutti stringersi nel dolore di una perdita che nessuno si aspettava potesse avvenire da un momento all’altro.

Nel corso della sua carriera aveva preso parte a diverse iniziative nel campo sociale a favore di studenti e ragazzi dal futuro promettente.

Basta pensare alla compartecipazione a varie associazioni come ‘Aurora Boreale‘ con il fine di premiare attraverso supporti economici sostanziosi, il duro e faticoso lavoro dietro ai libri.

Il sindaco della città natale, Borgo San Martino si è esposto in prima persona per mettere tutti i cittadini al corrente delle opere e gesta di un personaggio che durante gli anni Cinquanta e Sessanta rappresentava un idolo, punto di riferimento per gli artisti della musica del futuro

Il mondo della musica piange il grande artista, esempio per tanti personaggi simbolici del momento

Poche ore fa si è appresa la scomparsa di uno dei personaggi simbolici della musica degli anni Cinquanta e Sessanta. Aveva 85 anni e nel corso della sua carriera aveva ricoperto come se non bastasse, la mansione di giornalista.

Mauro Cuoppo è stato un esempio per tante icone dello spettacolo, che ora non possono far altro che stringersi attorno al dolore dei familiari tutti e condividere con loro il massimo silenzio nel rispetto e nella riconoscenza di uno degli artisti del passato che hanno sancito una svolta epocale nel mondo della musica.

Le grandi gesta di Cuoppo hanno avuto voce in capitolo dietro testi musicali intonati da artisti del genere di ‘musica leggera’, come Ginetto Prandi. Il suo nome è collegato anche ad Adriano Celentano con la canzone “Che Dritta” dell’Album ‘Furore’, le cui strofe evidenziano la ‘mano pesante’ del grande autore piemontese.

Insomma Mauro Cuoppo che ha vissuto per tutto il tempo della sua vita a Borgo San Martino, in provincia di Alessandria ha contribuito enormemente ad avvicinare tante celebrità, oggi assai note al vasto e allietante pianeta della musica.