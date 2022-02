Tragedia in banca: impiegato muore precipitando dalla tromba delle scale

Ieri pomeriggio a Ceccano (Frosinone), un impiegato di banca di 42 anni è morto dopo essere caduto dalla tromba delle scale della filiale.

Un impiegato di banca di 42 anni è deceduto ieri pomeriggio mentre era a lavoro presso una filiale Unicredit di Ceccano (Frosinone). Il 42enne, secondo quanto ricostruito, sarebbe precipitato dalla tromba delle scale impattando al suolo dopo un volo da circa dieci metri d’altezza.

A lanciare l’allarme alcuni operai che stavano svolgendo dei lavori nel retro di un supermercato adiacente all’istituto di credito. Quando i soccorsi sono arrivati non c’è stato più nulla da fare. La dinamica e la cause di quanto accaduto sono ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Ceccano, precipita dalla tromba delle scale della banca: morto un impiegato di 42 anni

Tragedia nel pomeriggio di ieri, martedì 15 febbraio, a Ceccano, in provincia di Frosinone. Un impiegato di banca di 42 anni, di cui non si conosce l’identità, è morto mentre si trovava nella filiale Unicredit, sita in via Principe Umberto, presso cui lavorava.

L’uomo, residente ad Alatri, come riportano alcune testate locali e la redazione de Il Messaggero, sarebbe caduto dalla tromba delle scale. Un volo di circa una decina di metri che non gli ha lasciato alcuno scampo. A ritrovare il corpo esanime del bancario sarebbero stati alcuni operai impegnati in alcuni lavori nel retro di un supermercato che condivide l’uscita secondaria con quella della filiale.

In seguito alla segnalazione, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma per il 42enne era ormai troppo tardi. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Oltre ai soccorsi, sono sopraggiunti i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per chiarire cosa possa essere accaduto. Non è ancora chiaro, difatti, se si sia trattato di un gesto estremo da parte dell’impiegato o di una tragedia, magari dovuta ad un improvviso malore.

Quanto accaduto ha sconvolto la comunità di Ceccano e quella di Alatri, dove la vittima, scrive Il Messaggero, viveva con la famiglia.