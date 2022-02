Un tir si è ribaltato ed ha preso fuoco questa mattina lungo l’autostrada A1, all’altezza di Borgo San Giovanni (Lodi).

Incidente intorno alle 6:30 di questa mattina lungo l’autostrada A1, all’altezza di Borgo San Giovanni (Lodi). Un tir, carico di farmaci scaduti, si è improvvisamente ribaltato sullo spartitraffico che divide le due carreggiate ed ha preso rapidamente fuoco.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. Soccorso e trasportato in ospedale il conducente dell’autoarticolato che avrebbe riportato delle ustioni non gravi. Il tratto autostradale interessato è stato chiuso temporaneamente al traffico per la rimessa in sicurezza delle corsie.

Lodi, tir si ribalta sull’autostrada A1 e prende fuoco: ferito il conducente

Un uomo di 47 anni è rimasto ferito questa mattina, mercoledì 16 febbraio, in un incidente verificatosi sull’autostrada A1 nel territorio di Borgo San Giovanni, piccolo centro in provincia di Lodi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Travolta da un treno in corsa sui binari: morta una donna

Il 47enne, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, era alla guida di un tir con rimorchio, che trasportava farmaci scaduti da smaltire. Per cause ancora da accertare, il camionista ha perso il controllo del mezzo che, prima si è ribaltato finendo sullo spartitraffico, e successivamente si è incendiato, nei pressi del casello di Pieve Fissiraga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incidente stradale durante lo stage di lavoro: morto ragazzo di soli 16 anni

Tempestivo l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e dei soccorsi del 118. I pompieri hanno domato le fiamme e hanno avviato le operazioni per rimuovere l’autoarticolato che, dopo essersi ribaltato ha impegnato entrambe le carreggiate dell’autostrada. L’uomo alla guida, rimasto ustionato, è stato trasportato in codice giallo presso l’ospedale di Melegnano. Nell’incidente, scrive Il Corriere della Sera, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli e non ci sarebbero altri feriti.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che si stanno occupando dei rilievi di legge e degli accertamenti per chiarire le cause che hanno fatto ribaltare il mezzo. Le forze dell’ordine, per permettere la rimessa in sicurezza dell’autostrada, hanno chiuso il tratto in entrambe le direzioni. Si registrano lunghe code.