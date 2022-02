La ballerina professionista di Amici ha fatto sapere di non aver avuto bisogno di festeggiare San Valentino. Ecco il motivo spiegato sui social

È riuscita a conquistare il pubblico con il suo talento e la sua personalità e dopo aver vinto il talent di Amici è oggi una delle ballerine professioniste del programma. Non si arresta il successo di Giulia Stabile che continua a essere amatissima sui social e dai propri fan che seguono con passione anche la sua vita sentimentale.

La ballerina è legata al cantante Sangiovanni, conosciuto proprio all’interno della scuola. I due hanno fatto sognare milioni di giovani che continuano a mostrarli tutto il loro affetto. La coppia è restia a condividere la propria relazione sui social, preferendo pubblicare solo pochi momenti che li ritraggono insieme. Quando questo accade l’entusiasmo dei fan si fa sentire, come è accaduto in occasione della giornata degli innamorati.

La particolare dedica di Giulia Stabile a Sangiovanni: “Che me ne faccio io…”

Il cantante e la ballerina non hanno voluto condividere nulla di particolarmente mieloso per la festa degli innamorati che si è tenuta il 14 febbraio, a differenza di alcune coppie che hanno invaso i social con dediche e post romantici. Giulia Stabile e Sangiovanni hanno invece preferito farsi gli auguri in maniera diversa, scatenando l’ilarità generale.

Il cantante ha voluto mandare in primis un messaggio alle sue fan: “Che ve frega di San Valentino se ascoltate Sangiovanni“. Chiaro il gioco di parole messo in atto, ripreso proprio dalla ballerina che ha tuttavia deciso di aggiungere un particolare in più. “Che me ne faccio io di San Valentino se sto con Sangiovanni“, ha scritto condividendo una foto che li ritrae insieme.

Un modo diverso per sottolineare quanto la loro relazione stia procedendo a gonfie vele e come ai due giovani non importasse festeggiare il giorno dedicato all’amore per eccellenza.

Un periodo piuttosto ricco per i due giovani talenti che riescono tuttavia a ritagliarsi sempre del tempo da poter trascorrere insieme. Mentre Sangiovanni, dopo il debutto al Festival di Sanremo, si prepara all’uscita del nuovo album “Cadere Volare“, Stabile si sta riprendendo da un infortunio alla mano che la sta tenendo lontana dalla danza. Ma niente paura, la ballerina tornerà sul palco di Amici appena le sarà possibile, come ha sottolineato lei stessa nel corso dell’ultima puntata del talent.