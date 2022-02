“Sanremo 2023” Amadeus messo da parte? Tutto deciso, chi lo sostituirà è un volto noto

Tre anni di fila alla conduzione del “Festival di Sanremo”, ora sembra che ci sia il suo degno sostituto. Il nome lo ha fatto proprio Fiorello.

“Squadra che vince non si cambia” recita il noto detto popolare. Lo sanno bene Fiorello e Amadeus che per ben tre anni di fila, gli stessi della crisi sanitaria mondiale, hanno diretto le redini dello spettacolo canoro all’Ariston. Nonostante tante difficoltà anche quest’anno hanno dato la loro disponibilità per guidare lo show e far trascorrere 5 serate di allegria agli italiani.

A pochi giorni dalla fine della 72esima edizione che ha visto trionfare sul palco Mahmood e Blanco, non accenna a placarsi la questione di chi condurrà il prossimo “Festival”. Amadeus non ha per nulla confermato, spiegando piuttosto di voler prendersi del tempo per lui ora.

Molti gridano a gran voce una sua quarta conduzione visti gli indici di ascolto mastodontici – mai così alti dal 1995 – ma mentre tutto tace, a farsi avanti è stato lo showman siciliano che ha rivelato che già è tutto deciso per il prossimo anno.

Fiorello confessa tutto, il prossimo conduttore sarà lui

Come dicevamo dati auditel ben oltre le aspettative anche in questa terza edizione di “Sanremo” in cui la squadra Fiorello-Amadeus ha regalato effetti speciali in cui l’ironia e quel loro spirito di leggerezza hanno fatto la differenza.

Chi sarà il prossimo conduttore? Non ha dubbi proprio il comico che lo ha svelato durante l’intervista rilasciata qualche sera fa da Bruno Vespa nello storico talk show “Porta a Porta”.

Rosario Fiorello interpellato ha detto che è sicuro che alla conduzione di “Sanremo 2023” ci sarà ancora Amadeus. Pensa infatti che, dopo questi prossimi mesi di relax, ripenserà alla cosa e alla fine accetterà la proposta di Carlo Fuertes, amministratore delegato della Rai.

Il mattatore ha anche spiegato che l’amico ha avuto il merito di riportare la kermesse a come era 30 anni fa, un evento che sapeva riunire attorno alla tv intere famiglie per assistere emozionate alla competizione canora più ambita dai maggiori artisti nazionali.

Attenzione, nessuna ufficialità al momento, ma Fiorello ha ammesso che ci metterebbe la mano sul fuoco, e se lui si spinge a tanto chi siamo noi per non credergli? Ovviamente il web è tutto dalla sua parte, in moltissimi tifano per un Amadeus quartet.