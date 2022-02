“Divinità universale”, Bianca Atzei come un’amazzone a piedi nudi, scopre lo spacco e regala attimi di tensione – FOTO

La cantante ha condiviso tre scatti davvero sublimi con indosso un abito color caramello che mostra il seno e le cosce snelle. Tutta da guardare!

L’emergenza sanitaria sta lentamente scemando e anche le programmazioni teatrali e concertistiche quindi possono cominciare a organizzare i calendari con spettacoli dal vivo. Lo sa bene Bianca Atzei che come tutti i cantanti ha patito questi quasi tre anni di fermo, immobile e incapace di poter cambiare qualcosa per risolvere la situazione.

Per fortuna sembra tutto nuovamente funzionante, gli ingranaggi del settore si stanno preparando per la primavera e anche la cantante sta scaldando l’ugola in previsione del suo prossimo tour italiano.

Nella didascalia del suo ultimi post Ig ha infatti scritto: “l pensiero di poterci vedere e trasmetterci tutta l’energia che abbiamo. Arrivare a toccarci l’anima con le parole di una musica nuova. Dopo tanto tempo. Godremo di queste canzoni, di questi nuovi incontri e scambi di emozioni”.

Bianca Atzei ladra di cuori, mostra cosce di fuoco

“Divinità universale👏”, “Ciao donna dei miei sogni 😍”, “Bella bella bella 😍”, “Sembri Cher da giovane🙌 Super🤪”, “Quando la bellezza ed il fascino si incontrano 🔝💯”. I fan sono esplosi nei commenti come possiamo leggere qui nei messaggi che sono giunti a margine del post.

Lei per dare la bella notizia ha deciso di allegare anche tre foto scattate probabilmente dal suo Stefano all’interno della loro casa a Milano. Lei appoggiata ad una vecchia macchina da cucire Singer, sfoggia una silhouette magistrale in cui a piedi nudi appare come una vera amazzone.

Abito color caramello di un tessuto leggero ricamato sull’addome con disegni arabescati, spalline sottili che evidenziano un seno senza reggiseno e uno spacco con cui lei gioca maliziosa e che mostra la sua coscia destra perfetta e senza nessun difetto. Migliaia i like per Bianca che qui ha superato se stessa.