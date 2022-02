Ferragnez, spunta il giocattolo griffato super lusso: il costo è pazzesco

Ferragnez: in casa spunta il giocattolo di lusso molto particolare per Leone e Vittoria. È un pezzo unico e veramente molto costoso

Chiara Ferragni e Fedez hanno costruito una delle famiglie più in vista degli ultimi anni. Due personaggi super amati e seguiti che raccontando insieme la loro quotidianità, hanno accresciuto ancora di più il loro seguito. Chi li segue sa che le loro possibilità sono ampissime e spesso hanno accesso a cose non concesse a tutti. Dai prodotti esclusivi di moda e non solo, ad esperienze importanti e di un certo livello.

I Ferragnez hanno scelto di vivere in un attico a CityLife con vista meravigliosa ed una casa molto attrezzata. Proprio qui stanno crescendo Leone e Vittoria ma è probabile che le due star possano cambiare quanto prima casa per un’abitazione più grande in vista della crescita della secondogenita.

Tra i tanti oggetti griffati, anche per i piccoli di casa Lucia-Ferragni non mancano le esclusive e le proposte non alla portata di tutti. Guardando attentamente nelle Instagram Stories balza all’occhio un giocattolo davvero particolare. È realizzato da un grande nome e ha un costo pazzesco.

Ferragnez, tutte le particolarità sul giocattolo luxury

Cosa si aggira nella casa dei Ferragnez di così costoso? Un giocattolo che per i più attenti non sarà nuovo. Non uno qualsiasi ma un vero pezzo raro, uno di quei prodotti che non tutti possono permettersi ma un regalo alquanto esclusivo per Leone e Vittoria.

Basta guardare tra le Instagram Stories del rapper e dell’imprenditrice digitale per vederlo diverse volte. Si tratta dell’elefantino realizzato da Dior con la stessa modalità di tessuto usato per le collezioni di abbigliamento. Un giocattolo iconico insomma per i piccoli ma anche un pezzo da collezione per le mamme ed i papà più esigenti.

L’elefante è rivestito con Toile de Jouy di Dior che lo rende assolutamente un giocattolo di lusso. Oltre all’elefante, il noto stilista ha realizzato anche una giraffa ma da quello che si può vedere i Ferragnez hanno solo l’animale con la proboscide, un pezzo che appartiene alla collezione 2019.

Ma qual è il costo di questo giocattolo luxury? Consultando il listino della maison francese che attualmente non lo dà come disponibile all’acquisto, si scopre che al lancio l’elefante costava 1.220 euro mentre la giraffa 800 euro.