L’ultimo racconto di Giulia Stabile è alquanto dettagliato. Il sorprendete aneddoto di coppia si trasforma presto in un’intima rivelazione.

Continua a gonfie vele l’ormai felicemente iconica relazione amorosa tra la vincitrice di “Amici – di Maria De Filippi”, la ballerina romana Giulia Stabile, e il secondo classificato, nonché giovane e brillante cantautore vicentino, Sangiovanni. In virtù di questo San Valentino 2022, ed assuefatta dai progressi del loro rapporto di coppia, la ballerina non ha potuto fare a meno di svelare tutte le dinamiche di un curioso retroscena.

Ora Giulia, dopo l’infortunio di metà gennaio, ha riportato ai suoi fan l’avvento di un ulteriore problematica. L’incidente, agli inizi della passata settimana, ha così nuovamente stravolto le carte in tavola. Costretta, perciò, a rimanere a riposo ancora per qualche tempo, prima di tornare in forma smagliante a dare il meglio di sé su Canale 5, la ballerina ha forse preferito dimenticare per un attimo la sua frattura alla mano. Ed ha scelto di rivelare con interezza l’intimo retroscena.

Giulia Stabile, la confessione più intima: “L’ho rifatto insieme a lui”. C’entra Sangiovanni

“Chi mi conosce e segue sa quanto io tenga al mio lato bambino“. Ha esordito la ballerina. “Non ho mai fatto ‘fatica’ nel tenerlo vivo e penso che ci siano delle cose (magari diverse per tutti) che ci facciano tornare letteralmente dei bambini”. “Io per esempio“, spiegherà più avanti Giulia, “quando mi trovo in mezzo alla neve, mi sento come una bimba di 8 anni che la vede per la prima volta. E ieri sera, quando dopo tanto tempo l’ho rivista con quest’altro bimbo, sono stata benissimo e mi sentivo davvero felice“.

“Penso che sia una cosa davvero pura e bellissima“. Una caratteristica che, secondo la ballerina: “in fondo, appartiene a tutti noi”. Per tal motivo, Giulia, ha desiderato condividere il suo pensiero quanto ciò che lei e Sangiovanni avevano organizzato.

A fine 2021, come in altre occasioni passate, la coppia ha approfittato di una gita fuori porta per dar sfogo alla loro fantasia quanto al loro carattere estroso. Gli scatti ed i video pubblicati da Giulia la ritraggono felice nella notte, giocando con il suo fidanzato in un magico panorama innevato.

E che sembra, per alcuni versi, ricordare al pubblico alcuni indimenticabili frame della romantica pellicola, mai come oggi per loro così attuale, di “Eternal Sunshine Of The Spotteless Mind“.