Sapete quanto guadagna Antonino Cannavacciuolo? Lo stipendio è da capogiro, tra televisione e ristoranti: tutti i dettagli

E’ uno dei giudici di “Master Chef Italia”, possiede tre ristoranti ed è diventato un personaggio del mondo dello spettacolo e televisione. Antonino Cannavacciuolo ha tutte le carte in tavola per possedere un conto in banca degno di nota.

Di origine campana, lo chef partenopeo potrebbe essere considerato uno tra i più ricchi del suo settore. E’ riuscito ad ottenere 4 stelle Michelin con i suoi tre ristoranti, rispettivamente a Villa Crespi, Cannavacciuolo Café & Bistrot a Novara, Bistrot Cannavacciuolo a Torino.

In tanti si chiedono a quanto ammonti il suo stipendio. Scopriamo insieme la cifra che a quanto pare è da capogiro.

Antonino Cannavacciuolo, quanto guadagna lo chef stellato?

Antonino Cannavacciuolo non è di certo l’ultimo arrivato, dal momento che da anni si è fatto strada nel mondo della cucina e della televisione grazie al suo talento e la sua dialettica. Secondo quanto si legge sul web, il fatturato del 2018 riguardo a Villa Crespi è stato di 9,9 milioni di euro, scalando la classifica degli chef d’Italia, aggiudicandosi il terzo posto.

Non solo, i suoi guadagni arrivano anche dagli altri ristoranti dove il menù degustazione non scende sotto ai 75 euro a persona.

Alle cifre della ristorazione, bisogna aggiungere i guadagni provenienti dalla televisione. Infatti, come tutti sapranno, Antonino Cannavacciuolo è anche uno dei giudici di “Master Chef Italia”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Flora Canto proposta indecente al marito: “Ti aspetto a letto!”. La FOTO con il décolleté in primo piano fa sognare

Non abbiamo notizie certe riguardo allo stipendio, ma alcune indiscrezioni hanno riferito gli incassi riguardanti lo stesso programma in Australia e si parla di un contratto garantito per due anni da 1,5 milioni di dollari.

In Italia ci sono buone probabilità che lo stipendio sia più basso ma ad ogni modo importante, visto che ormai sono anni che la trasmissione viene prodotta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Il Volo, arriva la stoccata tremenda: il destino per loro è già scritto? La notizia che nessuno si aspettava: “Non ce la fanno….”

Alla piccolo schermo a ai ristoranti, bisogna aggiungere l’ambito editoriale, vale a dire tutti i libri scritti dal diretto interessato. Anche quelli, sono circa cinque, hanno portato lo chef stellato a guadagnare e ad alzare il suo conto in banca.