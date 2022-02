Arisa ha stupito tutti mostrandosi bellissima e lasciandosi andare a una confessione inaspettata dedicata alla festa di San Valentino.

Dolcezza e profondità. Arisa ha fatto batteri i cuori del pubblico con il suo ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram da ben 1 milione di follower, in estasi a seguito di ogni contenuto condiviso sul suo feed da sogno.

La cantante, 39 anni di Genova, ha conquistato anno dopo anno il pubblico con la sua voce, le sue hit e il suo talento. Noto il suo esordio alla 59esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Sincerità” per poi tornare più volte all’Ariston e scalare le classiche con il suo timbro travolgente.

Accanto alla carriera nella musica è approdata nel mondo televisivo prendendo parte a innumerevoli format: vocal coach di “Amici”, nel 2021 è approdata a “Ballando con le stelle”, conquistandosi il podio al fianco di Vito Coppola con il quale si è creato un profondo legame. Quest’anno è entrata nel cast de “Il cantante mascherato”.

Arisa rivelazioni da batticuore, fan nel delirio

“Che dolce”, “Sei speciale”, “Una poesia”, “Da sogno”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Arisa su Instagram.

Si tratta di un tenero scatto con cui la cantante ha augurato un buon San Valentino ai fan: una foto in cui mostra uno sguardo magnetico rivolto a un misterioso uomo di cui non si percepisce l’identità.

Alla tenera foto si accompagna una lunga didascalia in cui l’artista si è lasciata andare a rivelazioni toccanti: dallo spiegare che cosa rappresenti per lei l’amore, stupisce poi i fan rivelando come in queste ore stia lanciando il suo nuovo video del brano “Cuore”.

“Che voi ci crediate o no l’amore esiste e trovare occasioni per festeggiarlo non fa mai male. Io oggi lo festeggerò con i miei genitori perché credo che la famiglia sia la sorgente dell’amore, chi te lo insegna e dove lo ritrovi sempre”, alcune delle parole che si leggono nella didascalia.

I fan si sono subito scatenati in complimenti e like, tanto che il post ha raggiunto un successo immediato.