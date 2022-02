Il Volo spopola sui social, poi arriva lui e mette da parte “Il Bello”. I follower hanno occhi solo per lui

Grande trepidazione da parte del pubblico per il ritorno dal vivo de Il Volo. I tre giovani tenori, infatti, a giugno torneranno live nei palazzetti italiani e sui palchi internazionali con il loro tour ed i fan non vedono l’ora. È finalmente la volta di vederli live dopo lo stop imposto dalla pandemia anche se con qualche piccola variazione rispetto ai calendari iniziali.

Gianluca, Piero ed Ignazio hanno comunicato, infatti, che alcune date di ottobre verranno posticipate a dicembre per via della riprogrammazione a livello internazionale. Ci sarà da aspettare qualche settimana in più ma i fan sono disposti anche a questo.

Nel mentre i giovani continuano la loro vita privata. E se Ignazio si diletta in qualche balletto con la sua bella fidanzata, Gianluca riceve l’affetto del pubblico su Instagram per via del suo compleanno anche se, guardando bene, c’è qualcosa di anomalo. Arriva Piero e succede quello che nessuno avrebbe immaginato.

Il Volo: Piero conquista la scena, e gli altri?

“Il Bello” de Il Volo messo da parte. Cosa è successo a Gianluca Ginoble? Da sempre il sex symbol del trio lirico, il più giovane del gruppo questa volta ha dovuto indietreggiare di fronte al calore del pubblico che però non è proprio tutto per lui.

Proprio sotto la sua ultima foto, quella dedicata al suo compleanno, Piero è riuscito, forse involontariamente, a rubargli la scena. Dopo un po’ di auguri arrivati da parte di alcuni personaggi famosi, anche Barone ha commentato inserendo per l’amico e collega Gianluca un’emoticon a forma di torta in segno di festeggiamento.

Per un attimo il pubblico sembra dimenticarsi del festeggiato e avere occhi solo per Piero che viene sommerso di messaggi sotto quel suo semplice commento. “Amore rieccoti, sempre così dolcino tu!🥰🥺” scrivo un utente, e poi ancora “Amoreee sempre dolcee tuu ❤️”, “ma quanto sei dolce 😍🥺” e tantissime emoticon di cuori e faccine dolci, con messaggi anche di fan stranieri.

Tutti pazzi per Piero e la sua dolcezza, l’unico dei tre che per il momento sembra essere ancora single. Ed Ignazio? Di lui non ci sono tracce!