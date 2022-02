La cantante emiliana è stata citata a giudizio a causa del suo ex compagno. Vi spieghiamo l’accaduto e l’epilogo della vicenda.

Laura Pausini è una delle cantante italiane più famose al mondo. La sua carriera è iniziata nel 1993 al ”Festival di Sanremo” e da lì, per lei è stata una continua ascesa.

La cantante trionfò sul palco dell’Ariston, nella sezione ”Nuove proposte“, all’età di 19 anni con il brano ”La solitudine”. L’anno dopo riconfermò il suo successo classificandosi terza tra i big con ”Strani amori”. Da lì cominciò la sua carriera, scalò tutte le classifiche musicali italiane e non solo, e calcò i più prestigiosi palchi di tutto il mondo, soprattutto dell’America. Tanto che i suoi album furono tradotti in 7 lingue.

Oggi è una donna realizzata anche per quanto riguarda la sua sfera privata: al suo fianco dal 2003, il chitarrista della sua band Paolo Carta con il quale nel 2013 ha avuto una bambina di nome Paola.

In passato è stata legata sentimentalmente al produttore-agente Alfredo Cerruti jr. e poi a quello che prese il suo posto, Gabriele Parisi.

Laura Pausini in tribunale: le accuse

Con il produttore e agente Alfredo Cerruti jr. ebbe una relazione dal 1993 al 2001 e con lui si era trasferita, quando era giovanissima, dalla sua città natale Ravenna a Milano.

E’ stato proprio il suo ex compagno ed ex manager ad averla trascinata in Tribunale, qualche anno fa.

L’uomo accusò la cantante di diffamazione poiché in un’intervista rilasciata dalla cantante era emerso che lui le avesse rubato dei soldi.

Tuttavia la sentenza prosciolse la Pausini poiché il Tribunale stabilì che il fatto non costituisse reato dato che la frase incriminata non era mai stata pronunciata dall’artista, piuttosto si trattava di una ricostruzione giornalistica.

La Cassazione così ordinò un nuovo rinvio a giudizio ma indirizzata alla cronista e autrice dell’intervista e al direttore responsabile del giornale.