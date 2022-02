Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme: la reazione dei fans

Una delle coppie più amate dello showbiz è tornata di nuovo insieme. Dopo la fine della relazione della conduttrice con Trussardi un attesissimo ritorno.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono stati insieme dal 1995 al 2002, fino a separarsi definitivamente nel 2009. Dal loro amore nacque la primogenita della coppia Aurora che oggi ha 26 anni.

Il loro amore finì poiché la conduttrice svizzera fu plagiata da una setta che la allontanò dagli affetti più cari, compreso suo marito.

La coppia dopo la separazione rimase in buoni rapporti ed entrambi intrapresero nuove relazioni: Ramazzotti con la modella Marica Pellegrini dalla quale ebbe altri due figli e la Hunziker con l’imprenditore Tomaso Trussardi con il quale, anche lei, ebbe due bambine.

Entrambi si sono separati, il cantante più di un anno fa mentre la conduttrice da pochi mesi.

Trussardi in una recente intervista, a proposito dell’ex marito della Hunziker, aveva dichiarato: “Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme

Sembrerebbe che Michelle non sia dello stesso avviso di Trussardi dato che il rapporto con il suo primo marito procede a gonfie vele e i due sono tornati insieme. Ma solo per una sera…

La conduttrice svizzera sarà al timone di ”Michelle Impossibile” affiancata da Michela Giroud e Katia Follesa ma anche da sua figlia Aurora.

Sarà un programma dove Michelle ha voluto tutti i suoi amici e le persone a cui vuole più bene. Non è andata in cerca dell’ospite d’onore che avrebbe solamente interpretato una parte, piuttosto ha voluto mostrare al pubblico qualcosa di autentico, senza una sceneggiatura studiata a tavolino. Ha voluto invitare chi ha lavorato con lei condividendo un rapporto sincero. “Verranno le persone che sono parte fondamentale della mia vita”, come lei stessa ha dichiarato.

E tra queste un ospite attesissimo: il suo ex marito Eros Ramazzotti.

“Ci sarà anche Eros Ramazzotti. Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito. Sono vent’anni che non stiamo insieme sullo stesso palco in Italia“: ha raccontato la Hunziker.