La grande campionessa del nuoto Federica Pellegrini fa ritorno in acqua dopo l’addio alla carriera sportiva. Ma forse non è stata una buona idea

Federica Pellegrini aveva detto addio al nuoto solo pochi mesi fa ma a quanto pare non può proprio farne a meno. La Pellegrini, campionessa mondiale nei 200m stile libero, non riesce a fare a meno dell’acqua e torna a tuffarcisi.

Il suo addio aveva spezzato il cuore di tutti. Federica è stata la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi e si era fatta conoscere a livello mondiale collezionando vittorie su vittorie. Una carriera ricca di medaglie e successi, il suo talento e la sua forza erano visibili agli occhi di tutti, innegabili. Non esiste italiano che non abbia visto una sua gara e che non si sia emozionato per una sua vittoria. Nonostante tutto ciò, Federica aveva deciso di dire addio definitivamente al mondo del nuoto e a novembre 2021, dopo aver vinto la sua ultima gara, aveva salutato definitivamente la sua carriera sportiva.

Federica Pellegrini, l’inaspettato ritorno

Federica Pellegrini oggi stupisce i suoi followers su Instagram postando una foto che annuncia un inaspettato ritorno. Proprio così, la grande campionessa si fotografa mentre va a nuotare preso la Piscina Centro Federale di Verona, ma aggiunge di sapere già che “non sarà una buona idea”. Sembrerebbe proprio che la nostra campionessa non riesca a fare a meno del suo amato nuoto e ogni tanto abbia bisogno di tornare alle care vecchie abitudini.

Inutile dire che i fan hanno apprezzato tantissimo questa sua idea. Tanti non si sono ancora rassegnati infatti al suo addio al mondo dello sport e vederla tornare in vasca per una nuotata è una gioia immensa. Qualcuno spera anche in un ritorno ufficiale.