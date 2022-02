Si mette male per Charlene di Monaco, le sue condizioni peggiorano: cosa sta succedendo in queste ore

La principessa non sembra dare segnali di miglioramento confermati anche dalla stampa che segue la vicenda fin dall’inizio.

Straziante l’immagine dei gemellini Jacques e Gabriella soli con il padre e le zie durante la festa della patrona Santa Devota, protettrice della città di Montecarlo. Moltissimi infatti i sudditi preoccupati per la loro salute psicofisica, sempre più lontani dalla madre. La principessa Charlene di Monaco infatti è ancora confinata nella clinica svizzera che sta cercando di aiutarla da dopo il suo ritorno dal Sud Africa.

Non sono mai state confermate le voci sul presunto allontanamento da Alberto di Monaco, che le avrebbe causato un forte choc emotivo, come neppure l’abuso di sonniferi che invece all’inizio si diceva avrebbe assunto in abbondanti dosi mentre era nel suo Paese d’origine.

La stampa in queste ore però ha fornito ulteriori informazioni sul suo ricovero, affermazioni che sembrano stavolta avere solide basi di verità.

Charlene di Monaco sempre peggio: scatta il “ricovero d’oltranza”

La notizia arriva dal giornalista Britanni Barger dell’Express, lo stesso che parlò per primo di operazioni chirurgiche molto impegnative avvenute in Sud Africa per risolvere problemi al tratto naso-faringeo della regnante.

Stavolta Barger ha spiegato che Charlene probabilmente sarà costretta a restare segregata per lungo tempo nella clinica svizzera, nel quotidiano parla addirittura di “ricovero d’oltranza”.

Il giornalista però spiega anche che sono in molti a sperare che questa situazione nefasta, seppure lunga e snervante per molti, possa finire prima o poi. Viene precisato anche che la principessa non appena riceverà l’approvazione della struttura e tornerà a palazzo, riprenderà gradualmente i suoi impegni di sovrana.

Diversamente da quello che si credeva mesi fa, non sarà Carolina di Monaco a sostituirla in pianta stabile, ma Charlene si riprenderà ciò che le spetta di corona assieme ad un patrimonio pari a 150 milioni di dollari tra proprietà, titoli e investimenti.