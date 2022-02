L’ultima performance di Valentina Vignali regala al pubblico uno spettacolo di eccelsa bellezza. In quello che fa è semplicemente perfetta.

La cestista, modella ed attuale opinionista a “Domenica Live” di origini riminesi, Valentina Vignali, ha esordito in questo pomeriggio pubblicando un’irresistibile collezione di sublimi istantanee. Dopo aver inaugurato la sua nuove abilità di pole dancer, l’amata trentenne, nata sotto il segno dei Gemelli, ha voluto infine mostrare al pubblico i risultati raggiunti nelle ultime ore.

Il percorso di Valentina nel mondo dello spettacolo inizia nel 2009 con la sua partecipazione alle selezioni per “Miss Muretto“. Venuta poi allo scoperto interamente la sua passione per lo sport, quanto le sue doti di conduttrice su La 7 a “Sotto Canestro“, la sua popolarità in rete come in tv si dimostrerà, fino ad oggi, in costante aumento. Star del web, con oltre 2,4 milioni di follower al suo seguito su Instagram, Valentina ha anche partecipato alla 16sima edizione del “GF Vip“.

“Just perfect” Valentina Vignali di spalle: la visione è sublime. I fan, come lei, volano alto

“Salutate la capo lista“, esordisce con dinamismo la valorosa cestista in diretta dalla Capitale. La didascalia parla chiaro. Forse le immagini ancor di più. L’Azzurra Basket VCO è orgogliosa di presentare la sua massima perla in squadra. L’attuale team di pallacanestro, in cui gioca la versatile intrattenitrice del piccolo schermo, rigorosamente nella sua maglia numero 8, è difatti immensamente grato a Valentina per la sua abilità di saper portare in campo sempre lo spirito giusto.

“Just perfect” dunque, suggerirà un primo ammiratore fra i commenti ricevuti al post. E, soprattutto, “energia da vendere“. Una lunga treccia nera la contraddistingue dalle compagne di squadra, ed un finale selfie di gruppo trasmetterà ai sostenitori del team la giusta armonia.

“Super Vale” non delude mai gli spalti. E il suo sorriso conclusivo, come il plauso dei tifosi, ne è ormai la prova lampante.

A meno di un giro intorno al Sole dal suo emozionante shooting in rosso per San Valentino, nonché gioiosamente reduce da soltanto qualche ora dalla sua prima esperienza con una pole dance tutta al femminile, presso il noto Milano Pole Dance Studio, è sempre lei “la web star più acclamata“.