Flora Canto ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi in attimi spensierati. Il suo fascino e le sue curve hanno conquistato un boom di like.

Fascino mediterraneo e curve sublimi. Flora Canto non smette mai di stupire i fan con la sua bellezza travolgente e la sua solarità. Classe 1982, di Roma, i suoi scatti condivisi sulla seguitissima pagina Instagram fanno sempre sognare tutti incantati dal suo fisico sbalorditivo e dai suoi lineamenti angelici.

Diventata conosciuta nel mondo dello spettacolo a seguito della partecipazione a format del calibro di “Uomini e donne” si è poi distinta come attrice e conduttrice. Oltre ai suoi successi sugli schermi ha catalizzato l’attenzione per la sua vita sentimentale: da anni è legato al noto comico Enrico Brignano al fianco del quale forma una delle coppia più belle nel panorama televisivo.

Lui più grande di quasi vent’anni rispetto a lei, insieme dal 2013, hanno dato alla luce a Martina nel 2017 e Nicolo nel 2021.

Flora Canto irresistibile: curve e sguardo sublime

“Che bella”, “Bellissima”, sono solo alcune delle parole di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Flora Canto su Instagram.

Si tratta di un carosello composto da una serie di scatti da infarto in cui è ritratta radiosa intenta a dedicarsi a momenti di relax durante una passeggiata all’aria aperta con il suo Nicolo, nato pochi mesi fa dalla sua storia con il comico Brignano.

Per l’occasione ha sfoggiato un look sporty chic composto da jeans e un cappotto color cammello capace di mettere in risalto le sue curve ipnotiche, facendo sognare il popolo del web. A questo si aggiunge la posa da incanto che la vede seduta su una panchina con le gambe incrociate e uno sguardo magnetico.

“Oggi giornata di relax.. Pronti però per attraversare la giungla che ci riserva la città!! Si esce… belli comodi, fashion ed in piena sicurezza!”, le parole condivise nell’entusiasmo dall’attrice.