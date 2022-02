Brindisi, infermiera muore dopo due turni di notte di fila

Tragedia nel brindisino. Una giovane infermiera 27enne è rimasta vittima di un incidente stradale mentre rincasava dal lavoro dopo due turni di notte di fila

La vittima è Sara Viva Sorge, giovane infermiera di appena 27 anni che a bordo della sua auto, una Renaul Twingo, all’alba, stava rincasando dopo il turno di notte. L’incidente è avvenuto sulla provinciale che collega San Vito dei Normanni e San Michele Salentino. La ragazza ha perso il controllo dell’auto, andandosi a schiantare contro un palo.

Stava tornando a casa dopo il suo secondo turno di notte di fila, Sara Viva Sorge, quando ha perso il controllo del mezzo sul quale si trovava andando a sbattere contro un palo dell’illuminazione stradale. A trovarla è stato il padre che, non vedendola rincasare, ha percorso la strada in senso opposto, ritrovandosi così di fronte alla più brutta delle scene. L’auto della figlia si trovava in piena campagna, distrutta. Nonostante l’intervento dei soccorso per la giovane ragazza non c’è stato nulla da fare.

Infermiera muore dopo due turni di lavoro massacranti

Sara Vive Sorge lavorava era una giovane infermiera; lavorava da poco tempo alla Fondazione San Raffaele. Era reduce da una settimana molto impegnativa e da due massacranti turni di notte consecutivi. A parlare di quanto accaduto anche la Fp Cgil di Brindisi che ha spiegato che non si tratta di un incidente avvenuto sul luogo di lavoro ma in itinere. Non per questo è qualcosa di meno grave che può passare inosservato. “E’ morta per un incidente mentre lasciava il lavoro e aveva fatto due notti consecutive dopo un turno settimanale piuttosto impegnativo, dato il carico di lavoro a cui vengono sottoposti i dipendenti” ha sottolineato il sindacato per la tutela dei lavoratori.

Si continua ad indagare sulle dinamiche dell’incidente. I rilievi dei carabinieri hanno per il momento escluso il coinvolgimento di altre vetture nell’incidente.