Silvia Toffanin: per lei una nuova avventura. Quello che le aspetta nessuno lo avrebbe mai immaginato. Ecco di cosa si tratta

Silvia Toffanin, oltre ad essere la signora Berlusconi (seppur non sia sposata con Pier Silvio) è per tutti il volto dolce, gentile e accogliente del sabato pomeriggio di “Verissimo”. Una conferma ormai, che da anni accompagna il pubblico italiano con le sue interviste, amatissime da chi le guarda a casa ma anche dagli stessi personaggi famosi che ben volentieri si raccontano insieme a lei.

E così l’amore e la fedeltà dimostratale dal pubblico le è valsa la doppietta. Da quest’anno, infatti, la Toffanin ha raddoppiato l’appuntamento settimanale arrivando anche nella domenica pomeriggio continuando a macinare ascolti e battendo, puntualmente, la sua “rivale” Francesca Fialdini ed il suo “Da noi… a ruota libera”.

Ora per lei però arriva una novità assoluta, quello che non avremmo mai immaginato. Un ruolo veramente inedito e che incuriosisce.

Silvia Toffanin stupisce tutti: la nuova avventura

Silvia Toffanin arriva a “Striscia la notizia”. Ebbene sì è questa la notizia che ha sorpreso tutti nelle ultime ore. La compagna di Pier Silvio Berluscono sperimenta qualcosa di veramente inusuale per lei e arriva in prima serata al fianco di Ezio Greggio. Come mai questa scelta e la sostituzione di Enzio Iacchetti?

L’ex letterina sarà alla conduzione del tg satirico di Antonio Ricci dal 21 al 28 febbraio. Una nuova avventura per lei che sempre pagata e a modo potrebbe mostrare davvero qualcosa di sorprendente. Il suo arrivo nella trasmissione di Canale 5 è stato subito preso come insolito.

Prima si è pensato al fatto che Iacchetti, dopo aver contratto il Covid, potesse avere qualche complicanza. Poi il suo ritorno in studio insieme al suo “socio” ha levato ogni dubbio. Il presentatore e attore è impegnato, come spesso accade, in un tour teatrale e dunque per l’ultima settimana di “Striscia la notizia” lascerà Greggio in compagnia della Toffanin. Poi sarà la volta della coppia consolidata Gerry Scotti e Francesca Manzini.

La curiosità di vedere la Toffanin dietro al bancone di “Striscia” è tanta. I suoi fan non vedono l’ora e sono sicuri che anche questa volta lady Berlusconi riuscirà a stupire tutti.