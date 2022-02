Un’anziana donna di 85 anni è deceduta ieri mattina al cimitero di Treviglio (Bergamo), dove si era recata per far visita al marito defunto. Inutili i tentativi di soccorso.

A nulla sono valsi i tempestivi soccorsi dell’equipe medica del 118 che, arrivata sul posto, ha potuto solo appurare la morte dell’85enne, rinvenuta sulla tomba del coniuge. Per gli accertamenti di rito sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato. Constatata la morte per cause naturali della donna, la salma è stata consegnata ai familiari per le esequie.

Dramma nel giorno di San Valentino, lunedì 14 febbraio, a Treviglio, comune in provincia di Bergamo. Una donna è deceduta mentre si trovava al cimitero cittadino.

A perdere la vita Erminia Dossi, 85enne originaria di Fara d’Adda ma residente ormai da anni a Treviglio. Secondo quanto riporta la redazione locale di Prima Treviglio, l’anziana era andata, come faceva ogni giorno, a far visita al marito Giacomo, defunto alcuni anni fa. Improvvisamente, però, si è sentita male e si è accasciata sulla tomba del coniuge.

Qui l’hanno ritrovata alcuni passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. Presso il cimitero, in pochi minuti, è arrivato lo staff medico del 118 che non han potuto far nulla per salvare la vita dell’85enne. Ai sanitari non è rimasto altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per un malore, probabilmente un infarto. Per gli accertamenti di rito sono intervenuti anche gli agenti della Polizia.

Appurato il decesso per cause naturali, riferisce la redazione di Prima Treviglio, la salma è stata consegnata, per celebrare i funerali, ai familiari della donna, che lascia sette figli. Le esequie si terranno domani mattina, mercoledì 16 febbraio.