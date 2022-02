Via l’accappatoio in diretta per Giulia Provvedi. E’ performance mozzafiato e boom di visualizzazioni per Le Donatella. E “che spettacolo!”

Il duo de Le Donatella torna questa mattina. In ottima forma e con la giusta dose di sensualità. Una delle due nate sotto il segno dello Sagittario sembra non credere più nell’amore. E si appresta, con un allettante coup de théâtre, a folgorare lo sguardo dei suoi numerosissimi follower in rete.

Il successo nella sesta edizione di “X Factor” ha fatto sì che la loro popolarità oltrepassasse, in tempi record, limiti invalicabili. Perfette a risvegliare la coscienza dei loro ascoltatori, con loro ultimo brano, ora si resta una attesa di altre sfavillanti scintille. Il risveglio mattutino, in questo 15 febbraio 2022, sarà infatti definito per molti dei loro 1,4 milioni di follower, come una “performance imperdibile“.

“Viva la libertà” Le Donatella: lo strip-tease di Giulia Provvedi, fan increduli – VIDEO

PER VEDERE “LO STRIP-TEASE” DE LE DONATELLA, VAI SU SUCCESSIVO.