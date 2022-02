Uomo trovato morto vicino un torrente a gennaio: possibile svolta

La moglie dell’uomo di 56 anni, trovato morto lo scorso mese nei pressi di un torrente nel Sud Sardegna, è stata indagata per omicidio volontario.

Possibile svolta nel caso legato alla morte di Antonangelo Lecca. Il 56enne, di cui si erano perse le tracce qualche giorno prima, è stato trovato senza vita in località Bau Mannu, nel Sud Sardegna, lo scorso 10 gennaio.

Secondo quanto trapelato, la moglie dell’uomo sarebbe stata iscritta dagli inquirenti nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario. I primi accertamenti avrebbero fatto emergere che l’uomo sia stato ucciso, ma non sono ancora chiare le dinamiche dell’accaduto, circostanza su cui ancora sono in corso le indagini.

Sud Sardegna, uomo trovato morto in un torrente a gennaio: indagata la moglie per omicidio volontario

Nelle scorse ore, è stata iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario la moglie di Antonangelo Lecca, l’uomo trovato morto lo scorso 10 gennaio in località Bau Mannu, nella provincia del Sud Sardegna. A riportare la notizia la redazione de L’Unione Sarda.

Il 56enne di Barrali era stato rinvenuto privo di vita, a cinque giorni dalla sua scomparsa, nei pressi di un torrente. A poca distanza dal cadavere la bici dell’uomo. In un primo momento si era ipotizzato che Lecca potesse essere rimasto vittima di un tragico incidente in bicicletta, ma i successivi accertamenti hanno portato ad un’altra pista: quella dell’omicidio. Dall’esame autoptico sulla salma, scrive L’Unione Sarda, sono emerse delle ferite e delle fratture al cranio che non sarebbero compatibili al luogo dove è stato rinvenuto il cadavere.

Ora gli inquirenti stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto. I carabinieri di Cagliari, coordinati dalla Procura, in tal senso hanno ascoltato alcuni testimoni ed eseguito delle perquisizioni all’esito delle quali è arrivata l’iscrizione nel registro degli indagati della 64enne che ha nominato come proprio legale l’avvocato Valeria Pau.

Dalle indagini è emerso, riferiscono i colleghi de L’Unione Sarda, che il 56enne in passato era stato denunciato più volte per maltrattamenti nei confronti della coniuge. L’ultimo episodio alcuni mesi fa, quando la donna era stata ricoverata in ospedale con delle ferite al viso che, secondo quanto raccontato agli inquirenti, le aveva procurato il marito colpendola con un bastone.