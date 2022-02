Stella Frizzi: dopo tempo spunta la foto più dolce di sempre. Quello sguardo rimarrà indelebile nonostante la morte

Sono ormai quasi quattro anni che Fabrizio Frizzi è scomparso nel dolore atroce di tutti, familiari, amici ed un pubblico che lo ha sempre amato. Una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire. Era il 26 marzo del 2018 quando l’Italia intera apprese la notizia della sua morte arrivata all’alba dopo la corsa, la sera prima, in ospedale a seguito di un’emorragia cerebrale.

Proprio Frizzi l’anno prima, mentre registrava una puntata de “L’Eredità”, era stato colpito da un’ischemia cerebrale che curata tempestivamente permise all’amato conduttore di tornare in tv dopo poche settimane.

Momenti difficili per lui e la sua famiglia, la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella che all’epoca era piccolina. Proprio Frizzi rivelò di stare bene ma di non aver superato completamente i suoi problemi di salute ma di essere pronto a tutto proprio per il bene della sua piccola, affidandosi come aveva sempre fatto, alla ricerca scientifica.

Stella Frizzi, la FOTO con papà Fabrizio: l’immensità di uno sguardo

Ci sono sguardi che vivono per sempre!

E oggi, a quattro anni dalla sua scomparsa, Stella Frizzi rimane la grande eredità che il dolce e amato conduttore ci ha lasciato. Lei da sempre è rimasta lontana dai riflettori per volontà di mamma Carlotta Mantovan che dopo la morte del marito si è fatta forza solo ed esclusivamente per la sua piccola, il grande regalo fattole dal suo Fabrizio.

Ogni tanto la vediamo sui social ma sempre di spalle o di profilo. È impossibile conoscere oggi il suo volto ma di certo possiamo dire che sembra essere una bambina che cresce con la spensieratezza e la spontaneità della sua età.

Sui social però, in queste ore, è spuntata la foto che la riprende in volto insieme al suo papà. È una foto che risale al momento della sua nascita. Stella, piccolissima, è tra le braccia di papà Fabrizio che la guarda innamorato perso. Uno scatto pubblicato dallo stesso presentatore su Twitter al quale aveva scritto: “Ci sono sguardi che vivono per sempre! Grazie a tutti per i pensieri e gli auguri! Evviva la nuova vita!”.

E Fabrizio aveva proprio ragione, quello sguardo resterà per sempre, anche se lui non c’è più. Stella non lo ricorderà ma c’è la memoria ed il ricordo di mamma Carlotta e l’immensità di questa foto che va oltre ogni tempo.