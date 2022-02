Dichiarazioni inaspettata da parte di una famossisima ex Miss Italia. La donna si racconta a Silvia Toffanin e rivela di aver lasciato la carriera per un motivo ben specifico

La conoscete tutti bene la famosa ex Miss Italia che nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin ha deciso di aprirsi e raccontare finalmente cosa la portò davvero a lasciare la sua carriera ormai tanti anni fa.

La bella ex Miss Italia, in un’intervista estremamente profonda e personale, si è raccontata andando a toccare anche gli aspetti più intimi della propria vita privata. In particolare si è soffermata su quella che è stata la sua carriera lavorativa, iniziata proprio grazie alla vittoria del concorso di Miss Italia e su i motivi che l’hanno portata a mollare tutto. Ma di chi stiamo parlando? Mistero svelato. Si tratta della bellissima conduttrice e modella Roberta Capua.

Roberta Capua si confessa, svelato il motivo che la portò a lasciare tutto

Roberta Capua venne eletta Miss Italia nel 1986 e l’anno successivo si classificò seconda al concorso internazionale di Miss Universo. La sua carriera di modella ebbe inizio proprio così e decollò subito. Tante esperienze non solo nel mondo della moda ma anche in quello televisivo. L’abbiamo spesso vista infatti alla conduzione di diversi programmi tv.

In un particolare momento della sua vita ha però deciso di abbandonare tutto e dedicarsi totalmente ad altro. Ed oggi, intervistata da Silvia Toffanin, ha deciso finalmente di ripercorrere quel periodo e svelare i motivi della sua scelta. Come tutti ben sanno, la Capua è felicemente sposata dal 2011 con un imprenditore bolognese da cui ha avuto il piccolo Leonardo. Ed è stato proprio questo il motivo che l’ha spinta a cambiare vita. Roberta sentiva il bisogno di dedicarsi totalmente alla famiglia.

“Ad un certo punto ho scelto di fermarmi per fare la mamma. E’ una scelta che ho potuto fare perchè sono una donna fortunata” ha dichiarato l’ex Miss Italia.