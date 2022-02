Laura Cremaschi, spettacolo esplosivo in costume: “Avvistata una marziana alle Maldive” – FOTO

Laura Cremaschi si rilassa in vacanza alle Maldive, lo scatto in costume della modella di Avanti un Altro lascia senza fiato

Le bellezze del ‘minimondo’ di Avanti un Altro continuano a spopolare su Instagram. Tra loro, impossibile non essere conquistati dal fascino ammaliante di Laura Cremaschi, sempre più seducente.

La modella contribuisce non poco al successo del quiz show di Mediaset. Paolo Bonolis e Luca Laurenti possono contare su un gruppo di bellezze davvero mozzafiato, che vivacizzano il gioco con il loro carico di sensualità.

Laura, la ‘ragazza del web’, è tra queste, e tiene fede al suo nome essendo diventata una vera celebrità su Instagram. La Cremaschi conta ormai oltre un milione di followers, regalando davvero spettacolo con i suoi scatti provocanti.

In questi giorni, Laura non sta prendendo parte alla trasmissione. Per lei, alcuni giorni di vacanza nel paradiso tropicale delle Isole Maldive. Una vacanza speciale, che lei ci sta raccontando sul suo profilo social con post e stories davvero coinvolgenti.

Laura Cremaschi, in bikini è semplicemente incontenibile: curve divine, la scollatura manda in visibilio i fan

L’ultimo scatto in bikini è a dir poco sensazionale. Laura sfoggia, manco a dirlo, una forma fisica perfetta e curve favolose in costume, esibendo una silhouette sinuosa e da urlo.

Risaltano in particolare la scollatura clamorosa e la curva pericolosa dei suoi fianchi, un primo piano che non può assolutamente lasciare indifferenti gli ammiratori. Ad accendere i fan contribuisce anche la didascalia dello scatto, piuttosto pepata:

Nessuno ti osserva più di chi ti odia… assicurati di dare un grande show

Un messaggio, forse, riferito a qualche hater. Di sicuro, però, gli ammiratori di Laura sono in netta maggioranza e come prevedibile si scatenano in like e complimenti.

“Una marziana è stata avvistata alle Maldive”, scrive in particolare uno dei followers. Un fascino quello di Laura che sembra davvero di un altro pianeta e che ancora una volta ci trasporta in un mondo magico.