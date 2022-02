Risveglio di fuoco per Emma Marrone che regala a tutti i suoi followers un primo piano mozzafiato. Un ottimo modo per cominciare la giornata

Fan impazziti per l’ultima foto di Emma Marrone postata sui social. Bella e sensuale come sempre, la cantante ha incantato tutti con un primo piano da togliere il fiato. Così non l’avete mai vista.

I followers della bella Emma Marrone hanno apprezzato tantissimo la sua ultima foto. Un vero e proprio risveglio di fuoco per la cantante che si mostra ai suoi fan più bella e sexy del solito, in un provocante scatto che fa impazzire tutti. I commenti di apprezzamento sotto il post sono infiniti.

Emma Marrone più provocante che mai su Instagram, fan in delirio

“C’è un link in bio. Usatelo” scrive Emma sotto il suo ultimo post, ma a cosa si riferisce? Il link porta direttamente al suo ultimo successo, il suo nuovo album appena uscito. Ogni volta è così, ultimo lavoro della cantante, è uscito da pochissimo ed e sta già riscuotendo un successo enorme. Ogni volta è così è anche il titolo del brano portato dalla Marrone a Sanremo, con cui si è piazzata al sesto posto. Il brano è piaciuto moltissimo, così come le sue esibizioni ed i suoi look estremamente trasgressivi. Non vederla sul podio è stato un dispiacere per tutti i suoi fan che già pregustavano la vittoria del proprio idolo.

Anche se non ha vinto, Emma sta riscuotendo un successo enorme. Rimane sempre una delle cantanti più seguite e più amate del panorama musicale degli ultimi tempi. La sua bravura, la sua grinta e la sua forza sono ciò che da sempre la contraddistinguono e per questo tutti la amano.