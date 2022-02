La confessione di Giovanna Civitillo in diretta tv ha dell’inaspettato. Chi poteva prevederlo? E soprattutto quale sarà il prossimo passo tra lei e Amadeus?

Quest’oggi, mercoledì 16 febbraio, la dolcissima showgirl ed ex ballerina, Giovanna Civitillo, è stata ospite ad “Oggi E’ Un Altro Giorno“, la nota trasmissione pomeridiana ed infrasettimanale condotta su Rai Uno da Serena Bortone. Una delle sue dichiarazioni ha sin da subito spiazzato i telespettatori, quanto i presenti in studio.

La confessione inattesa, dell’amata soubrette di origini partenopee, riguarda niente meno che il suo rapporto con il marito, il celebre showman de “I Soliti Ignori”, Amadeus. Dopo le sue straordinarie apparizioni tra il pubblico dell’Ariston al “Festival Di Sanremo“, Giovanna ha partecipato nel corso di quest’ultima settimana ad una vasta serie di programmi, in radio come sul piccolo schermo. Eppure, tale appunto, era finora sfuggito alle telecamere.

Giovanna Civitillo lo ammette in diretta: “non voglio scoprire niente”, gelo su Amadeus

Sorridente e con la sua contraddistinta formalità Giovanna ha fatto il suo ingresso nel salottino. Dopo essersi accomodata la Bortone ha desiderato rivolgere alcuni quesiti ben mirati sulla loro relazione amorosa. Un excursus eccezionale, dalle nozze nel 2009, alla nascita di José Alberto e infine ai dettagli di quest’ultima emozionante e appagante avventura in quel di Sanremo.

“Tu sai tutto di Amadeus e lui sai tutto di te?“, chiede la conduttrice. Giovanna, inizialmente risponde positivamente. Poi l’atmosfera cambia di netto. Alle domande insistenti della padrona di casa, Giovanna si ritroverà infatti a cedere ad un po’ di imbarazzo. “Io non voglio scoprire niente“, tuonerà allora, gesticolando animatamente, la carismatica nata sotto il segno della Vergine. “Non voglio avere sorprese, e viceversa“, sottolineerà.

“Litigi?“, continua cavalcando l’onda la conduttrice. “Possiamo litigare per sciocchezze, ma ci ridiamo su dopo due secondi“, sottolinea con leggerezza Giovanna. “Ci prendiamo in giro. Sono più io che prendo in giro lui. Lui è ipocondriaco. E se la prende perché non do peso al suo brufolo“.

All’allusione un risata sonora, forse volta a coprire la tensione creatasi in quel momento, fungerà da decisiva risposta alle domande della conduttrice. “E’ proprio questa condivisone di tutto. 24 ore su 24“, conclude infine Giovanna. “Questa unione è la nostra forza“.