La storia si ripete per Carlo Conti. Ecco le dinamiche di un curioso retroscena sul passato amoroso della celebre coppia. Come è successo?

A oltre vent’anni di distanza dal loro primo incontro, lo showman di origini fiorentine, Carlo Conti, e la sua bellissima compagnia di vita, Francesca Vaccaro, hanno festeggiato il giorno di San Valentino ricordando il giorno delle loro nozze, il 16 giugno 2012. “Sempre e per sempre“, ha scritto la fashion designer e costumista, soltanto due giorni fa, sul suo profilo Instagram. Ma, ricordate com’è andata davvero tra i due?

Dopo la storia d’amore con la showgirl, ed ex beniamina di “Non E’ La Rai”, Roberta Morise, il conduttore volta pagina. Se inizialmente i motivi della crisi tra i due sembravano non essere chiari. Pian piano la verità è venuta allo scoperto.

Carlo Conti, il modo in cui ha conosciuto la moglie è assurdo: dopo Roberta Morise è accaduto di nuovo

La soubrette, ora rimasta in buoni rapporti con Carlo ed essendo felicemente fidanzata, lo ha di recente incontrato anche in tv. E ha spiegato, pacatamente, come all’epoca fosse stata tutta colpa della stasi quanto delle loro vicendevoli abitudini. Lasciato andare, una volta per tutte, il loro affiatamento, il gentile Carlo si innamora a prima vista di Francesca. E’ il lontano 2001. Con la fashion designer, molto attiva in Rai e classe 1972, avrà un figlio di nome Matteo. Due storie ben diverse, dunque, ma un incredibile dettaglio è destinato ad accumularle.

Carlo e Roberta si incontrano per la prima volta nello studio televisivo de “L’Eredità“. Dove lei interpretava il ruolo di “Professoressa” e lui di suo storico conduttore. L’amore però in questo frangente crescerà molto gradualmente, rispetto al colpo di fulmine con Francesca.

Con Francesca, ancor prima delle nozze, la storia prenderà una piega a tal punto simile da far credere i loro spettatori, sin fa subito, nelle inspiegabili trame del destino. I due, difatti, fecero la loro reciproca conoscenza dietro le quinte della nota trasmissione “Domenica In“.

Da quel momento in avanti separarsi fu un impresa impossibile per entrambi. Perciò decisero di non farlo mai. Sembra inoltre che, seppur in un primo momento, tra i due ci fosse un’elettrizzante passione. E che, molto presto, si sarebbe poi tramutata in un amore indissolubile.