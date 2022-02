Chiara Ferragni sensazionale su Instagram: la nativa di Cremona ha pubblicato uno scatto in cui è senza vestiti.

Chiara Ferragni è l’influencer più famosa d’Italia: la nativa di Cremona ha avuto il merito di essere stata tra le prime a svolgere la professione di fashion blogger. Tutte seguono e i suoi consigli di moda, le sue tendenze e le collezioni che pubblicizza. La 34enne, nonostante due gravidanze, ha un fisico pressoché perfetto che non presenta punti deboli: con frequenza, l’imprenditrice lo mette in mostra con facilità.

La classe 1987 si trova al momento a New York, dove sta soggiornando in hotel di lusso e sta andando alle sfilate della Fashion Week. Direttamente dalla ‘Grande Mela’, la splendida influencer ha deciso di far girare la testa a tutti i suoi followers mettendo online uno scatto in cui è senza vestiti.

Chiara Ferragni provocante sul letto: niente vestiti, in intimo è da capogiro

