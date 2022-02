“Le più gnoxxxe d’Italia”, le Donatella incontenibili: senza reggiseno il panorama si fa bollente – FOTO

Le Donatella hanno da poco postato una foto delle loro: Silvia e Giulia, l’una al fianco dell’altra, sono un concentrato di sensualità pura!

Ormai da alcuni anni, Giulia e Silvia Provvedi hanno completamente abbandonato la carriera nel mondo della musica, preferendo dedicarsi alle rispettive pagine social. Le gemelle più sensuali del web, contro ogni aspettativa, stanno infatti impiegando tutte le risorse di cui dispongono per far crescere il loro seguito social. Seguito che, allo stato attuale, annovera ben 1 milione e mezzo di unità.

Per tenere viva l’attenzione dei followers, le Donatella non mancano di pubblicare scatti in cui le loro curve la fanno ovviamente da padrone. Il recente scatto apparso su Instagram, tuttavia, non è solamente l’emblema della loro sensualità: la didascalia, infatti, contiene una dedica d’amore a dir poco inaspettata.

Le Donatella senza freni nella FOTO: senza reggiseno il panorama si fa bollente

Per vederla, vai su Successivo