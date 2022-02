Adriana Volpe ha mandato in estasi i suoi followers pubblicando uno scatto in cui indossa un vestitino con scollatura infinita: zoom inevitabile.

Adriana Volpe è una delle conduttrici più brave della televisione italiana. La nativa di Trento ha raggiunto la popolarità verso la fine degli anni Novanta con ‘Mezzogiorno in famiglia’ e ‘I fatti vostri’. La sua bellezza non la si scopre di certo oggi, dal momento che la classe 1973 ha un passato anche come modella. Dopo aver partecipato alla quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, lasciando la casa per problemi in famiglia, la Volpe è tornata nel programma nei panni di opinionista.

Adriana, nel corso della puntata di lunedì, si è presentata negli studi televisivi con un outfit da mozzafiato. La sua scollatura ha messo in evidenza dettagli bollenti e ha lasciato a bocca aperta gli innumerevoli ammiratori.

Adriana Volpe, scollatura infinita e reggiseno in vista: pazzesca

Adriana ha deciso di mostrare agli utenti dei social network l’outfit con cui si è presentata alla puntata del ‘Grande Fratello Vip’. Il vestitino della conduttrice era davvero stratosferico ed era dotato di una scollatura che sta mandando al manicomio gli ammiratori. Si intravede il reggiseno, rosso per l’occasione: lunedì è stato San Valentino, che solitamente coincide con la festa degli innamorati.

Le sue forme strabordano e lo zoom, stavolta, è inevitabile. I fans restano incantati, ma non è finita qui: la Volpe ha condiviso un’altra immagine in cui ha mostrato l’incredibile spacco del vestitino. Le sue gambe chilometriche, quindi, erano completamente scoperte. I followers stanno commentando con enfasi, inondando il post di apprezzamenti di ogni tipo. Qualcuno, come spesso accade in occasione di queste fotografie, sta oltrepassando un po’ il limite usando elogi troppo spinti. Lo scatto, in ogni modo, merita: non a caso ha inanellato 13mila likes.