“C’è poco da commentare”, Caterina Balivo come una principessa nelle favole: sguardo magnetico e… che spacco! – FOTO

Caterina Balivo esce allo scoperto sui social e condivide un’occasione imperdibile con i suoi fan: il meglio di LEI!

In controtendenza alle apparizioni sul piccolo schermo della tv, Caterina Balivo è riuscita a fare la voce grossa sui social network. Instagram è diventata una vera e propria ‘vetrina’ per una divinità del mondo dello spettacolo che fa della bellezza, una delle sue armi vincenti.

L’occasione di condivisione è più unica che rara e invita tutti alla massima attenzione, in quanto Caterina ha deciso di esporsi a 360 gradi sulla sua vita privata su una delle riviste di gossip più ambite del panorama nazionale.

Si tratta di ‘Intimità‘ che ha regalato alla showgirl dai lineamenti delicati e mediterranei l’esclusiva sulla copertina odierna. Per scoprire di più sulla vita privata della Balivo, la diretta interessata invita i followers ad approfondire la conoscenza, acquistando il ‘settimanale’ suddetto.

Oltre al contenuto che riporta l’intera intervista, la conduttrice ha raccolto alcune immagini di se stessa, che la ritraggono in perfetta forma

Caterina Balivo, bellezza ipnotica che scalda il cuore: uno spacco siderale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

In occasione dell’intervista rilasciata al settimanale” Intimità“, la bella showgirl e conduttrice, Caterina Balivo è riuscita a trasmettere la giusta dose di buon umore per far iniziare al meglio la giornata ai suoi followers.

Come una principessa nelle favole più romantiche, l’ex padrona di casa della Rai ha impressionato tutti con uno sguardo ultra magnetico che penetra all’istante nel cuore di ciascuno.

L’outfit attraente con tanto di spacco invitante all”indiana’ indossato per l’occasione, rilancia difatti le sue ambizioni e ripropone un fascino encomiabile, senz’altro all’altezza della situazione.

Caterina Balivo ipnotizza tutti nel segno di una bellezza che non vuol sapere di sentir parlare delle ingiurie provocate dal tempo che scorre inesorabile.

I fan si sono esposti nel commentare con aggettivi appropriati il suo ritorno in pompa di magna sotto i riflettori. Ora non resta che attendere la prossima mossa. Magari una chiamata inaspettata dove tutto ebbe inizio per lei.