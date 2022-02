Antonella Clerici e lo sfogo in diretta:” Vorrei fare anche la trasmissione”

Lunedi 15 Febbraio, durante il programma “É sempre mezzogiorno”, la conduttrice Antonella Clerici, si è lasciata andare ad uno sfogo legato alle troppe interruzioni, ma da che cosa dipende?

“Speriamo di non diventare un raccoglitore di pubblicità“, così la conduttrice ha detto riferendosi alla presenza di troppi blocchi pubblicitari durante il suo programma che va in onda su Rai1 tutti i giorni in mattinata. La frase della Clerici ha fatto il giro sui social rifacendosi anche le novità della Rai delle ultime settimane.

La pubblicità è un elemento fondamentale per la televisione, per tutte le reti commerciali come per la Rai, è cosi da sempre per tutti, per coloro che la guardano e per chi ci lavora come la stessa Antonella Clerici, ma le ultime modifiche fatte dalla Rai in merito all’affollamento pubblicitario come ad esempio l’inserimento di un minuto di spot che fa da interruzione ai programmi, ha spazientito la conduttrice, che subito dopo in ritorno in onda dalla pubblicità, prima di tornare sulla tabella di marcia della scaletta fatta di ricette e consigli, si è lasciata andare ad un piccolo sfogo e ad una frase liberatoria: “Vorrei anche fare la trasmissione”

Antonella Clerici si lamenta in diretta: “Non diventiamo un raccoglitore di pubblicità”

Le novità legate alla pubblicità avevano fatto il loro ingresso già nella settimana del Festival di Sanremo, nei giorni della messa in onda delle cinque prime serate condotte da Amadeus, la Rai aveva subito un cambiamento con un “decreto” particolare che permetteva lo stop della pubblicità nella fascia oraria del preserale.

Nella settimana dal 1 al 5 febbraio, è stata fatta una scelta, ovvero quella di sacrificare tutti i break che andavano dalle ore 18 alle ore 20 per tutelare gli spazi in prima serata, così che il telespettatore potesse godersi il Festival senza continue interruzioni. Ad ogni modo, sono ormai diverse settimane che l’azienda di servizio pubblico ha fatto sì che ci fossero numeri inferiori di secondi di pubblicità nella fascia tra le 18 e le 24.

