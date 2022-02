La strepitosa fashion blogger italiana Chiara Ferragni ha stupito tutti con un post mozzafiato: vediamolo insieme…

La bellissima moglie del noto cantante Fedez ha pubblicato un nuovo post, che comprende otto foto semplicemente divine: i fan sono fuori controllo!

Nelle immagini Chiara indossa un completino sportivo tutto rosa, formato da un paio di leggings aderentissimi, delle scarpe da ginnastica ed un crop-top che le lascia scoperto il pancino: il suo stile non teme rivali!

Non c’è dubbio: la Ferragni sa sempre come riuscire a non passare inosservata!

Nella didascalia del post, la bella influencer ha scritto: “This morning” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Questa mattina“).

Siete curiosi di vedere le foto scattate nel lussuoso hotel di New York? Si ricorda che è sconsigliata la visione ai deboli di cuore…

Chiara Ferragni, il paradiso in una FOTO: abbiamo trovato il fisico più invidiato dell’anno!

